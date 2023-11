Ecco Lercio, la redazione specializzata in bufale al Fnf: "A volte la realtà supera la fantasia"

Ci sono titoli che sono talmente assurdi da capire subito che sono uno scherzo. E altri, invece, che incredibilmente sembrano anticipare i tempi in un gioco comico da Ritorno al Futuro. "Ma la cosa meravigliosa è che a volte la realtà supera anche le nostre più rosee simpatie", parola di Lercio, la redazione specializzata in finte notizie. Rosaria e Vittorio, due delle firme, sono stati ospiti al Fake News Festival. A loro abbiamo chiesto come nasce il progetto, come creano i loro titoli satirici e se c'è qualche notizia (vera) che ha superato anche la loro fantasia (Video di Chiara Zanella)

03:41