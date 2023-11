Sciopero generale del 17 novembre, centinaia di studenti sfilano per Udine

Hanno partecipato anche gli studenti degli istituti di Udine allo sciopero generale indetto dai sindacati venerdì, 17 novembre, per dire no alla manovra finanziaria del governo Meloni. I ragazzi, un centinaio, si sono spostati in giro per la città con cartelloni, cori e fumogeni rossi. Il loro no viene ribadito anche alla riforma del ministro Validatara (Video di Alessandro Cesare)

01:00