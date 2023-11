Ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin vicino al lago di Barcis

BARCIS. Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato trovato nella mattinata di sabato 18 novembre, in un canalone nell’area compresa tra il lago di Barcis e Piancavallo. La notizia è stata confermata dalla Procura di Venezia. La tragica scoperta del corpo della giovane donna è avvenuta in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Le ricerche nell’area erano in corso dalla giornata di venerdì 17 novembre.

Confermato anche l’ultimo avvistamento dell’auto di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato in fuga, mercoledì 15 novembre a Lienz, in Austria. Il giovane era ricercato fino ad ora per tentato omicidio, accusa che potrebbe ora diventare quella di omicidio.

I due giovani erano scomparsi dalla serata di sabato 11 novembre, esattamente una settimana fa. La svolta nelle indagini nella giornata di ieri, venerdì, quando la Procura di Venezia aveva comunicato la notizia dell’accusa di tentato omicidio per Filippo Turetta, alla luce di un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’azienda di Fossò, in cui si vedeva il giovane aggredire e picchiare violentemente la ragazza.