Calano i parti, ecco i Punti nascita a rischio chiusura in Friuli

A Latisana la proiezione per quest’anno si ferma a 482 unità, in dieci anni si contano 2.124 parti in meno. L’assessore Riccardi: sulla base di questi numeri e della mancanza di professionisti l’offerta va riorganizzata

Giacomina Pellizzari