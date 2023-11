Il cadavere di Giulia trovato seguendo gli spostamenti dell'auto di Filippo

Le ricerche che hanno portato al rinvenimento del cadavere di Giulia Cecchettin, erano riprese sabato 18 novembre nella zona del lago di Barcis non su un imput specifici, ma seguendo la procedura di controlli, anche dopo esiti inizialmente negativi, seguita dagli investigatori. In particolare la zona di Barcis, lungo la direttrice che avrebbe seguito nella fuga – tracciata dai varchi elettronici - la Fiat Punto nera di Filippo Turetta, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre, intorno alle 3. È la stessa strada utilizzata dai soccorrittori, tra cui anche la Protezione civile del Fvg, per raggiungere il luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin.

