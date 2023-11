Ragazzi scomparsi in Veneto: ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin vicino al lago di Barcis

Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato trovato nella mattinata di sabato 18 novembre, in un canalone nell’area compresa tra il lago di Barcis e Piancavallo. La notizia è stata confermata dalla Procura di Venezia. La tragica scoperta del corpo della giovane donna è avvenuta in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Le ricerche nell’area erano in corso dalla giornata di venerdì 17 novembre. (servizio di Valentina Voi)

01:11