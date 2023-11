All’esame della patente con microcamere, auricolari e microfoni nascosti sotto i vestiti: denunciati due candidati e i loro suggeritori

È successo a Pordenone, smascherati da un finanziere in borghese. I due esaminandi non hanno potuto fare altro che ammettere di aver ricevuto i suggerimenti dall’esterno e di aver pagato duemila euro per l’aiuto