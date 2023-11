Incendio nella casa del campione olimpico Jonathan Milan, danni ingenti al tetto

BUJA. Ancora da chiarire le cause dell’incendio che nella tarda mattinata di lunedì 20 novembre ha interessato un’abitazione su tre piani, in via Camadusso, a Buja.

Si tratta della villa della famiglia di Jonathan Milan, il 23enne ciclista friulano campione olimpico e mondiale nell’inseguimento a squadre su pista e protagonista assoluto all’ultimo Giro d’Italia, dove ha conquistato la maglia ciclamino della classifica a punti.

Le fiamme si sono sprigionate verso mezzogiorno all’interno della residenza, raggiungendo in breve tempo il tetto in legno, che ha subito danni ingenti. In quel momento, all’interno dell’abitazione, si trovava il fratello minore di Jonathan, Matteo, che ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, tra cui un’autoscala.