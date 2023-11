Malore nella sua abitazione, è morta Lidia Driutti: ex sindaco di Manzano e consigliere, aveva 68 anni

La sua scomparsa, inaspettata, ha sconvolto tutta la città. Prima di entrare in politica, Lidia Driutti si era sempre spesa per la comunità ricoprendo diversi incarichi, era stata ad esempio segretaria della Pro loco e presidente dei commercianti locali avendo in passato un negozio di articoli per bambini

Laura Pigani