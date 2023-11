Basta femminicidi, la manifestazione a Pordenone: tante fiaccole in memoria di Giulia

Una piazza gremita, illuminata da tante fiaccole accese in memoria di Giulia Cecchettin. Il presidio lunedì sera in piazza XX settembre è nato su iniziativa dell'associazione Voce donna. Tanti gli interventi per ricordare tutte le donne vittime di violenza (Video Ambrosio/Petrussi)

02:05