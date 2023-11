"Siamo il grido alto e feroce della donne che non hanno voce": il flash mob al Sello di Udine

"Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce". Lo hanno gridato per un minuto le studentesse e gli studenti - assieme alle insegnanti - nelle quattro sedi del liceo artistico Sello di Udine martedì 21 novembre. Perché, dopo la morte della 22enne Giulia Cecchettin, il silenzio non può più bastare. Anzi, deve essere riempito dalle voci di chi non smette di lottare, di chi - con una fiamma disegnata appuntata al petto - vuole fare in modo che non ci siano altre donne uccise, aggredite, private della loro libertà. La fiamma della rabbia, la fiamma della speranza che "deve restare sempre accesa" hanno detto le studentesse. Un'unica voce, la loro. Un unico grido, perché il tempo del silenzio è finito (Videoproduzioni Petrussi)

01:33