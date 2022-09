"Siamo l’armata bianconera, noi siamo l’Udinese”: l’entusiasmo dei calciatori e dei tifosi sui social

La testa ancora là: al campo, ai festeggiamenti. A un successo che, di conseguenza, riverbera sui profili social dei bianconeri. Tifosi, ovviamente, e giocatori. Dal post-gara ai post, i ragazzi di mister Sottil hanno così condiviso il proprio entusiasmo nelle ore successive alla vittoria casalinga sull’Inter. Una vittoria «cercata e voluta dal primo minuto – scrive allora Pereyra – contro una squadra forte». Il capitano pone dunque l’accento sul carattere espresso dalla squadra. E sottolinea, così, come il 3-1 imposto al Biscione non sia stato certo frutto del caso. Poi aggiunge: «Orgoglioso di questo gruppo», la caption< accompagnata da alcuni scatti in cui ad esser ritratto è proprio il gruppo, anche in sua assenza. Come a dire: andiamo avanti, insieme.



Un po’ il medesimo messaggio che filtra dal reel condiviso da Gerard Deulofeu su Instagram. Il catalano, a torso nudo, urla «vamos!» e mostra i muscoli, la forza: sua e del collettivo, inteso come connubio fra squadra e tifoseria. Da qui la didascalia a corredo della sua personale gallery della partita: «Ricordatevi che siamo l’Udinese». Un grido d’orgoglio? Un monito agli avversari? Forse entrambi. Senza dubbio uno slogan efficace. Scelto, pertanto, anche dal difensore camerunense Enzo Ebosse. Il quale, già in sintonia coi propri supporter, trasforma il pensiero arrivando persino a citare un versetto caro alla Nord: «Siamo l’armata bianconera». Il coro, in questo caso, prosegue intonando «mai nessun ci fermerà». Che, di fatto, è l’intenzione dei ragazzi di mister Sottil.



Continuare a stupire, a sognare. L’Udinese, allora, è «magica» secondo Becao, una piacevole rivelazione. Per i media nazionali <CF1002>in primis</CF>: «Non hanno mai creduto in noi, ma i tifosi dell’Udinese l’hanno fatto». A ringraziare l’ambiente è Isaac Success, seguito a ruota da Tolgay Arslan, autore del gol che ha steso definitivamente la squadra di Inzaghi domenica: «Questo gol e questa vittoria sono per voi». L’altro marcatore di giornata, Jaka Bijol, si limita a un sempre efficace «Forzaaaaa». C’è poi Kingsley Ehizibue, l’ultimo arrivato in casa Udinese: il suo «grande squadra» è arricchito da Makengo, che celebra i tre punti ottenuti parlando di «grande partita», il giudizio seguito dall’hashtag #aleudine.



Perez, quindi, si dice «felice per la vittoria» e continua: «Complimenti a tutta la squadra». Qui, fra i like e gli apprezzamenti, anche quello della sua ex squadra, l’Argentinos Juniors: «Vamos Nehuén».

Insomma, il mondo del calcio guarda all’Udinese. Silvestri perciò gioisce con l’universale «Mamma mia». Sotto al post del portiere, il commento del collega Daniele Padelli: una semplice bandiera italiana. A taggare il ct della Nazionale Roberto Mancini ci penserà poi qualche altro estimatore del portierone bianconero.