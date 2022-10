Serie A, le scommesse dei bookmakers sull’Udinese: il 2023 potrebbe essere l’anno dei sogni

Non succede, ma se succede? Alla domanda che implicitamente racchiude “il sogno dei sogni” per qualsiasi tifoso della Zebretta friulana, stanno già rispondendo i Bookmakers di mezzo mondo. Sono loro, infatti, che di partita in partita stanno dimezzando la quota dell’Udinese legata alla vittoria della serie A, perché sono loro i primi a sapere che la realtà sa essere più sorprendente di qualsiasi fantasia, e che certi indizi nello sport rivelano veri e propri rapporti di forza, e non solo periodi di forma. E la realtà, al momento, dice che l’Udinese scudettata a giugno prossimo paga di media 50 volte la posta.

Pensate, prima della sesta vittoria di fila inanellata lunedì sera a Verona, la Zebretta era data a 100, e ancor prima del mezzogiorno e mezzo “di fuoco” con l'Inter era a 250 e 300, a seconda dei Bookies. Insomma, non serve essere esperti giocatori per capire che il “titolo” bianconero sta crollando a suon di vittorie, come evidenzia l’incredibile cifra di Bet365, il gestore inglese che propone a 26 una quota che lo scorso 7 giugno proponeva a 751. «L’Udinese campione d’Italia? Sì, in settimana abbiamo registrato cinque giocate su questa possibilità, anche se le puntate non sono state altissime», hanno affermano dall’agenzia Snai di Via Morpurgo a Udine.

Ma la “febbre” del sogno si è registrata anche a Grado, alla Tabaccheria di Gianluca Cibin, gestore di Better Lottomatica: «La quota sta crollando e abbiamo avuto più persone che hanno giocato l’Udinese campione. Un signore ha puntato 20 euro e in molti ci chiedono informazioni».

Le prime giocate sulla “sorpresona” della serie A non tardano quindi ad arrivare e anche queste puntate incidono sulle quote degli operatori che solitamente, nei loro algoritmi, incrociano i dati di rendimento sportivo alle puntate sull’evento. Chissà, forse sarà anche per queste quote che il dt del Bologna Giovanni Sartori potrà darsi una spiegazione alla sua domanda. «Non mi spiego perché ci siano 13 punti tra noi e l’Udinese». Anche in questo caso gli algoritmi dei Bookies aiutano, visto che il Bologna tricolore è pagabile 2.500 volte la posta e nelle agenzie non si stanno registrando quel genere di puntate sulla squadra di Thiago Motta. Discorso che vale anche per la Sampdoria (2.500) e tutte le altre piccole che a inizio campionato erano bancate a 1.000. Ora, con l’Atalanta di Gasperini a 9 e la Juve e l’Inter a 7, sono Lecce e Cremonese, quotate 4.501 volte la posta, a dare l’idea di quell’improbabilità che nel 2016 divenne realtà in Inghilterra, quando i Ladbrokes sborsarono più di 4 milioni di sterline, a fronte di poche puntate, dovendo pagare chi aveva creduto al sogno del Leicester campione in Premier. Le Foxes di Claudio Ranieri erano pronosticate 5.000 volte la posta prima dell’avvio di quella stagione e alla fine fecero letteralmente saltare il banco, al punto che molti operatori contattarono gli scommettitori offrendo una transazione, un pagamento anticipato a poche giornate dalla fine, per non trovarsi a sborsare l’intera somma. Alcuni resistettero, trovandosi con 50 mila sterline grazie a una quota superiore anche all’assurdo, il Bono Vox cantante degli U2 eletto Papa, pagato un mondo. Ma si sa che ai sogni non c’è prezzo.