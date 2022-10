La Lazio aggancia l’Udinese: sfida alla pari all’Olimpico

C’è anche la Lazio al terzo posto in classifica assieme all’Udinese e al Milan. E domenica all’Olimpico, ci sarà lo scontro diretto con i bianconeri di Andrea Sottil. La squadra di Maurizio Sarri approfitta del periodo nero della Fiorentina (tre punti nelle ultime quattro giornate) che scivola al 13º posto in classifica superata da Salernitana e Monza.

I biancocelesti danno una grande dimostrazione di forza: ipotecano il successo all’inizio con il minimo sforzo (due cross e due gol) e poi gestiscono mettendo in mostra un’ottima fase difensiva. Eppure la Fiorentina era partita bene: dopo appena cinque minuti i toscani hanno già sfiorato due volte il gol con le conclusioni di Jovic e Ikone che vedono protagonista il portiere Provedel. Alla squadra di Sarri, invece, basta procurarsi un calcio d’angolo per fare centro: la battuta è di Zaccagni, la spizzicata sul primo palo è di Vecino che sorprende Terraciano.

Tatticamente la partita prende una piega decisamente favorevole alla Lazio. La Fiorentina deve alzare ancora di più il baricentro lasciando a disposizione degli ospiti quegli spazi nei quali di solito vanno a nozze. Il raddoppio, però non arriva su una classica ripartenza. Milinkovic-Savic dalla destra scodella un pallone in mezzo e la deviazione è del più piccolo della compagnia, Zaccagni, che prolunga la traiettoria nell’angolino (25’). La Fiorentina accusa il colpo, ma prima del riposo crea altre due opportunità per riaprire la partita: una traversa spizzicata da Mandragora e un colpo di testa di Martinez Quarta deviato da Provedel.

Nella ripresa la Fiorentina ha una breve fiammata, poi è puro dominio biancoceleste. Nel finale arrivano le reti di Luis Alberto e Immobile che sale a quota 188 gol nella classifica all time raggiungendo Signori, Gilardino e Del Piero. Diventano così quattro le vittorie di fila della Lazio e tutte arrivate senza subire gol. L’Udinese, domenica all’Olimpico, è attesa da un esame davvero probante.