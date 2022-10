Udinese, ora il sogno è andare in Europa: lo dice anche Gino Pozzo

UDINE. Il sogno è europeo. Lo dice il “grande capo”. E senza l’innesto di capitali stranieri, come si vociferava qualche mese fa, rilanciando le indiscrezioni che arrivavano dagli States, da Wall Street, dove opera un gruppo finanziario newyorkese, 890 Fifth Avenue Partners, votato alle acquisizioni nel mondo dei media e dello sport. L’Udinese non cambierà “assetto” societario, almeno nell’immediato. Si parte dalla coda. No, la classifica non c’entra. Si parte dall’ultima domanda che ieri, durante la trasmissione “Radio Anch’io Sport” – uno dei grandi classici in modulazione di frequenza di mamma Rai –, è stata posta a Gianpaolo Pozzo, ospite del padrone di casa Filippo Corsini, pronto ad etichettare l’Udinese come la vera sorpresa del campionato, «con un saldo attivo ben dieci punti», rispetto alla scorsa stagione.

Quello dei fondi di investimento è stato uno degli argomenti principali della chiacchierata che si è giovata della curiosità dell’ex arbitro e designatore Paolo Casarin, della storica “firma” della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti che proprio prendendo la palla al balzo ha cercato di capire se l’Udinese può ripercorrere lo stesso binario dell’Atalanta, ultima avversaria dei bianconeri che ha ceduto le proprie quote al tyccoon Stephen Pagliuca, già coproprietario dei Boston Celtics nell’Nba. Per mantenendo in società la famiglia Percassi, garante dell’operazione.

«Ha mai revuto offerte o pensa un giorno di cedere a un’offerta straniera?»: ecco la domanda diretta arrivata proprio sul rettilineo conclusivo della trasmissione che ha ricevuto una risposta in dribbling da parte di Pozzo: «Diciamo che questi fondi sono un’opportunità, perché se arrivano dei soldi in Italia, se si interessano al nostro campionato che non è più quello più bello del mondo, questa potrebbe essere l’occasione per ritornare a quei livelli per soddisfare così la passione dei tifosi italiani. Quindi ben vengano capitali da questi fondi, ben vengano queste opportunità». Opportunità che il “paròn” non ha voluto quindi associare al club bianconero in modo ufficiale, confermando voci e indiscrezioni che quindi restano solo in sottofondo.

Pozzo è sembrato decisamente meno abbottonato sugli obiettivi sportivi. «Vogliamo vincere più possibile e se arriva lo scudetto non lo butto via: sarebbe un traguardo incredibile, per noi che siamo ambiziosi e cerchiamo sempre di costruire squadre competitive», ha commentato lasciandosi andare a una mezza risata, prima di sfoderare la fiducia sui prossimi passi dell’udinese. Merito della guida tecnica. «Sottil è un grande allenatore che farà una carriera brillante. Il suo ingaggio non è stata una scelta casuale. Aveva giocato tre anni qui da noi, ne conoscevo la determinazione, il carattere e la passione. C’è una chimica perfetta tra lui ed i giocatori. Il rinnovo? Non ci saranno problemi».

Quindi un giudizio sulla rosa: «Una delle migliori che ho avuto per il mix tra giovani e giocatori esperti. Ma è difficile fare altri paragoni: in passato siamo già stati in Europa, anche in Champions. Spero che questa squadra possa arrivare agli stessi risultati».