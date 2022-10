Udinese, una giornata no capita. Ora bisogna rialzarsi

Era pericolosa la partita col Torino. Invitante si, perché vincere avrebbe dato nuovo slancio alle ambizioni dell’Udinese, ma molto pericolosa. Ma per la prima volta quest’anno, gli uomini di Sottil giocavano una partita da veri favoriti e per giunta davanti al pubblico amico e si trovavano di fronte una delle peggiori squadre in situazioni del genere: il Toro di Juric. Piu’ in crisi di risultati che di gioco, senza stelle (anzi) ma con la grinta figlia del suo allenatore che bene incarna lo spirito granata.

Se non sei al meglio, come, e non accadeva forse dalla seconda partita di campionato con la Salernitana - un’era geologica fa, tanto per rimarcare l’ottima stagione dell’Udinese - non erano ieri Deulofeu e compagni, rischi grosso. Il Toro è difficile da affrontare, specie se lo lasci andare avanti. Se riesci, approfittando di un regalone, a riequilibrare il match e ti fai bucare una seconda volta, allora l’impresa diventa titanica.

La partita, vero,, e’ girata con quel match point fallito da Deulofeu dopo un quarto d’ora della ripresa. Una rarità In una partita da due-massimo tre occasioni. Poi una dormita sull’asse Bijol-Silvestri ed e’ arrivata la prima sconfitta interna a 4 giorni da quella di Coppa. Con corsa, aggressività, carattere, le solite armi delll’Udinese, il Toro è andato all’incasso. Chissà domani la rosea di patria Cairo, perdonate l'irriverenza, come racconterà io colpaccio a Udine, di colpo la squadra dei Pozzo diventata un'armata da Champions. Ai bianconeri ora il compito di rialzarsi, meglio se non sottovaluteranno il calendario. Lo spessore di un gruppo si vede soprattutto da come si reagisce alle sconfitte. O no?