L’Udinese continua a pareggiare ma Sottil si tiene l’imbattibilità

«È difficile giocate qui, su questo campo: sapevamo che sarebbe stata una battaglia». Andrea Sottil archivia con un complimento agli avversari il trittico che avrebbe potuto lanciare in orbita la sua Udinese e che, invece, la costringe a guardare dall’ultimo vagone il treno per l’Europa. Si tratta, in un certo senso, si una novità, visto che in precedenza, tra Cremonese e Lecce, il tecnico bianconero aveva fatto capire che il risultato era stato accettato a denti stretti, laddove quello della Spezia è stato, in assoluto, il più complicato da cogliere. Per tutta una serie di motivi, non ultime quelle assenze pesanti – Becao, Udogie e Makengo erano titolari nell’Udinese che macinava gli avversari a settembre – che hanno inciso anche sui cambi in corsa che ha dovuto operare per cercare di sbloccare una partita ingessata dopo la prima ora di gioco.

Analisi

«Questo è un campo stretto che privilegia le giocate veloci e lo Spezia può schierare in questo senso elementi importanti, calciatori bravi a giocare tra le linee», racconta il tecnico di Venaria Reale per descrivere lo scenario e spiegare quindi le difficoltà che l’Udinese ha incontrato ieri allo stadio Picco. «Lo sapevamo che sarebbe stata una battaglia, ma non abbiamo fatto benissimo all’inizio, anche se in quei frangenti avevamo trovato un bel gol che avrebbe potuto mettere la gara su altri binari e che è stato annullato davvero per poco, per un fuorigioco di centimetri». Da quel momento, invece di insistere, i bianconeri sono spariti dal campo. «Abbiamo subito troppo, loro hanno giocato decisamente meglio – riconosce con onestà Sottil –, ma prima dell’intervallo abbiamo avuto il merito di segnale un gran gol che ha riportato la gara in equilibrio». Un equilibrio che la ripresa non è riuscita a rompere.

«Dopo 20-25 minuti di tentativi da una parte e dall’altra la partita è andata in stallo, anche se noi l’abbiamo chiusa con una traversa. La possibile espulsione di Arslan per doppia ammonizione? Abbiamo cercato di calmarlo dalla panchina, ma ha rischiato parecchio. Per questo l’ho sostituito nell’intervallo. Il risultato comunque credo che alla fine sia giusto».

Classifica

Dopo il terzo pareggio di fila l’Udinese resta ai margini della zona Europa: «Rimane un po’ di amaro in bocca, si poteva fare qualche vittoria in più», ammette Sottil che si tiene stretta però un’imbattibilità esterna che dura da agosto e che contribuisce a un piazzamento, un settimo posto alla pari con l’Inter, per il momento, che non può essere giudicato in modo positivo. «Brucia un po’ la sconfitta interna con il Torino, ma abbiamo 24 punti e quello è stato l’unico stop dopo quello dell’esordio a San Siro contro il Milan».