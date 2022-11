Pafundi, convocazione record: Mancini lo chiama a 16 anni per i test con Albania e Austria

A 16 anni in Nazionale. È una convocazione record quella di Simone Pafundi, nato il 14 marzo del 2006, pochi mesi prima che l’Italia di Marcello Lippi conquistasse il titolo mondiale in Germania. L’attaccante dell’Udinese è tra i 31 che il ct Roberto Mancini ha chiamato per l’amichevole che l’Italia disputerà mercoledì a Tirana contro l’Albania di Edy Reja e quella di domenica 20 con l’Austria. Assieme a lui ci sono altri giovani, da Fagioli a Miretti, da Ricci a Scalvini ma nessuno di loro è minorenne come Simone. Mancini lo aveva chiamato per uno stage a Coverciano lo scorso maggio ma questa chiamata ha decisamente un altro spessore e un’altra importanza. Curioso notare come la chiamata sia arrivata alla vigilia della trasferta di Napoli, la città della quale è originaria la famiglia di Simone.

ESORDIO IN A

Pafundi, che lo scorso anno Cioffi aveva fatto esordire in serie A nell’ultima gara di campionato a Salerno, dove l’Udinese vinse 4-0, è stato uno dei trascinatori della squadra giovanile che vinse il campionato di Primavera 2. Nell’attuale torneo di Primavera 1, il cammino dei bianconeri è molto più complicato nonostante la presenza di Simone che sin qui ha totalizzato sette presenze in campionato con due gol e due gettoni in Coppa Italia con una rete. Sottil sin dal ritiro estivo in Austria lo ha fatto allenare con la prima squadra, lo ha portato sempre in panchina, ma non ha ritenuto opportuno mandarlo in campo per uno scampolo di gara.

trio friulano

Ma quella di Pafundi non è l’unica soddisfazione per il calcio di casa nostra. Nel ruolo di portiere oltre a Donnarumma sono stati chiamati tre portieri friulani: Alex Meret del Napoli, Guglielmo Vicario dell’Empoli e Ivan Provedel della Lazio. Per questioni anagrafiche Mancini non sembra tenere in considerazione l’estremo difensore dell’Udinese Marco Silvestri, mentre Destiny Udogie è stato penalizzato dall’infortunio che l’ha messo fuori causa una decina di giorni fa alla vigilia di Udinese-Lecce.

elenco completo

Portieri: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Provedel (Lazio), Vicario (Empoli). Difensori: Acerbi, Bastoni e Di Marco (Inter), Bonucci e Gatti (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson (West Ham), Mazzocchi (Salernitana), Scalvini e Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli e Miretti (Juventus), Frattesi (Sassuolo), Pessina (Monza), Ricci (Torino), Tonali (Milan), Verratti (Psg). Attaccanti: Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Grifo (Friburgo), Pafundi (Udinese), Politano e Raspadori (Napoli), Scamacca (West Ham), Zaniolo (Roma).