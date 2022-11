L’accusa argentina ai due ex bianconeri De Paul e Molina: siete un flop da 55 milioni

Basta fare un giro, neanche tanto approfondito, sul web per scoprire che la sconfitta all’esordio nel Mondiale dell’Argentina contro l’Arabia Saudita ha già cominciato a mietere qualche “vittima”. Messi, ovviamente, che con l’Albiceleste ha vinto solo una Coppa America, ma anche due ex calciatori dell’Udinese, Rodrigo De Paul e Nahuel Molina, che tra l’estate del 2021 e quella del 2022, si sono trasferiti all’Atletico Madrid allenato dal connazionale Simeone.

Ebbene, è proprio partendo dall’inizio di stagione poco convincente con i Colchoneros (18 presenze e 2 gol tra Liga, Champions e Coppa del Re ) già eliminati dalla Champions e quarti in campionato a pari punti con l’Atletico Bilbao ma lontanissimi dalla coppia di testa formata da Barcellona e Real, che è partita la critica a Rodrigo De Paul. Lui e Molina vengono definiti un flop da 55 milioni – la quotazione è di Transfermarkt: 35 per il centrocampista, 20 per l’esterno destro – ovvero la cifra che l’Atletico sborsò all’Udinese per portarli nella capitale spagnola. Con i bonus l’incasso dei Pozzo probabilmente sarà anche superiore, ma questo è un particolare secondario in Sudamerica. I quotidiani argentini sottolineano l’inconsistenza di De Paul schierato in una mediana a due assieme a Paredes con il trio Di Maria-Messi-Gomez dietro a Lautaro (squadra super sbilanciata vero Scaloni?) nella quale manca un interditore.

Analizzando la partita di De Paul si è andati anche oltre guardando in prospettiva e facendo intendere che quella del Mondiale può essere una vetrina importante per Rodrigo, ma anche per l’Atletico che, evidentemente, non sembra intenzionato a tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto fissata per il 2026. Non è un caso che già in estate si fosse ipotizzato di un rientro immediato del calciatore in Italia (Juve e soprattutto Roma le principali candidate). La verità è che il diez da quando ha lasciato Udine non ha vissuto mai momenti sereni complice anche la separazione dalla sua compagna Camila Homs, da cui ha avuto due bambini, Francesca e Bautista, e da tutto il gossip che ne è conseguito con le voci di una presunta relazione con l’attrice e cantante Tini Stoessel.

Di Molina è stato criticato l’atteggiamento in occasione del secondo gol dell’Arabia Saudita quando l’ex udinese è stato un po’ molle nel contrasto aereo con Salem Al-Dossari abile poi a trovare l’angolo alto con un destro a giro. Vero, Nehuel poteva fare qualcosa di meglio in quella circostanza, ma prendersela con l’ultimo arrivato è il giochino più facile. Ma del resto siamo al Mondiale, dove tutto viene amplificato, non soltanto i minuti di recupero.