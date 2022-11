Udogie, il Tottenham deve aspettare: l’Udinese non perderà l’azzurrino

Andrea Sottil non dovrà preoccuparsi di trovare una nuova soluzione per la fascia sinistra: Destiny Udogie non lascerà l’Udinese già a gennaio, come si vociferava negli scorsi giorni. Non era una questione di lana caprina, una preoccupazione di poco conto, quanto piuttosto di una temuta “piega” del contratto che lo scorso 16 agosto ha portato l’azzurrino (che appena il prossimo lunedì compirà vent’anni) al Tottenham in cambio di 18 milioni più 7 di eventuali bonus, accanto al prestito annuale, un prestito secco, che gli ha permesso di giocare per ancora una stagione nell’Udinese.

Proprio la complessa architettura dell’accordo imbastita da Gino Pozzo faceva pensare a un possibile approdo di Udogie al Tottenham, ipotesi che è stata smontata tuttavia dall’impiego massiccio del giocatore in serie A, dove ha raccolto 11 presenze (condite da 2 reti e 1 assist), nonostante l’infortunio muscolare che ha impedito a Sottil di schierarlo nell’undici titolare contro Lecce, Spezia e Napoli, le ultime tre partite prima della sosta riservata al Mondiale. Insomma, solo a fronte di un accantonamento – che non si è verificato – il Tottenham avrebbe potuto togliere Udogie dalla disponibilità dell’Udinese prima del prossimo 30 giugno, quando scadrà il prestito e quando dal Watford arriverà quello che è l’erede designato dell’azzurrino, un erede piuttosto stagionato, per la verità, il 28enne franco-ivoriano Hassane Kamara, per il quale il club ha girato uno sproposito ai cugini di Vicarage Road, 19 milioni per un esterno sinistro da 18 presenze e due assist (finora) nella serie B inglese.

Al di là dei vincoli contrattuali, comunque, secondo i rumors che rimbalzano da Londra, il Tottenham non intende forzare la mano. Sono altri i ruoli che Antonio Conte vuole rinforzare in vista della seconda parte della stagione. Il tecnico italiano degli Spurs ha chiesto al ds Fabio Paratici un centrocampista e un difensore centrale, secondo quanto riferisce il portale GiveMeSport che avanza pure della candidature, quella del mediano uruguaiano dello Sporting Lisbona, Manuel Ugarte, e dei centrali Mohamed Simakan e Josko Gvardiol del Lipsia.

Proprio riguardo al difensore chiesto da Conte, non è un mistero che la scorsa estate il Tottenham chiese informazioni anche su Rodrigo Becao, il brasiliano che non ha ancora raggiunto un accordo con l’Udinese sull’estensione del contratto che scadrà nel 2024. Pozzo vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione, ma non può non guardarsi attorno. In Italia Becao piace a Inter e Torino, in Premier all’Everton e anche al West Ham, oltre che al Tottenham.