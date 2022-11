Udinese, ripresa col freno per gli infortunati: Makengo e la tendinite mettono in dubbio il rientro per gennaio

L’Udinese è ripartita. Ieri pomeriggio i bianconeri hanno svolto il primo allenamento in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Mancano una quarantina di giorni, gli stessi che solitamente passano dall’inizio del ritiro estivo alla prima di campionato. È in programma una sorta di preparazione bis, quindi che vedrà Pereyra e compagni impegnati anche in alcune amichevoli di prestigio. La prima è stata annunciata proprio ieri dal club bianconero: sabato 17 dicembre, alle 20, allo stadio Friuli arriverà l’Athletic Bilbao, attualmente al quarto posto nella Liga assieme all’Atletico Madrid e al Betis Siviglia e dietro solo a Barcellona, Real Madrid e Real Sociedad. Dovrebbero essere almeno altre due le partite che l’Udinese giocherà prima di affrontare in casa l’Empoli il 4 gennaio (fischio d’inizio alle 20.45).

sotto osservazione

Ovviamente, dopo quasi due settimane di riposo, il menù del primo giorno di lavoro non poteva essere particolarmente ricco. C’era, però, curiosità per capire come si sarebbero ripresentati i giocatori che avevano terminato il campionato lo scorso 12 novembre a Napoli da infortunati, ovvero Becao, Nuytinck, Udogie, Makengo e Deulofeu. Ebbene nessuno di loro ha lavorato a pieno ritmo. Mancando ancora così tanto tempo alla ripresa del campionato Sottil e il suo staff non vogliono correre rischi di ricadute e quindi hanno preparato un programma di lavoro individualizzato per tutti i giocatori sopracitati.

problema

Una riflessione a parte va fatta su Makengo. L’ultima volta che il francese ha giocato una gara è stato lo scorso 30 ottobre a Cremona dove Sottil lo mandò in campo negli ultimi 14’. In panchina con il Lecce, senza però venire impiegato, il mancino non è stato disponibile per le trasferte di La Spezia e Napoli. Nessun comunicato ufficiale da parte della società, solo il giocatore si era fatto vivo sui social annunciando il suo rientro nel 2023. Ebbene, stando ai rumors degli ultimi giorni, Makengo sarebbe alle prese con una fastidiosa forma di tendinite che ne metterebbe a rischio la presenza in campo anche per la ripresa della stagione. Un problema non indifferente per Sottil che nella prima parte del torneo aveva fatto molto affidamento sulle rotazioni delle mezzali.

programma

L’Udinese, che ha “prestato” al Mondiale il solo Ebosse, a differenza di altre società, non andrà a lavorare al caldo ma resterà a lavorare a Udine sfruttando le strutture di alto livello presenti all’interno dello stadio. Oggi e domani l’allenamento sarà svolto al mattino, ancora da stilare il programma della prossima settimana.