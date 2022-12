Mercato, l’Udinese ha tre piste brasiliane: ecco chi sono i protagonisti delle trattative

La pista brasiliana si sta trasformando in un’autostrada, visto il numero di “corsie” occupate da almeno tre trattative avviate, resta da capire solo chi arriverà al casello di Udine per mettersi a disposizione di Andrea Sottil a gennaio, visto che bisogna fare i conti con i posti riservati ai giocatori extracomunitari che sono al massimo due per stagione e l’Udinese ha già consumato un “pass” durante la scorsa estate per tesserare uno dei tanti baby sui quali ciclicamente scommette nel tentivo di pescare un campioncino, il ghanese Raymond Anokye Asante (come riferiamo nei dettagli a parte, ndr).

Sì, per rinforzare la rosa di una squadra che può cercare di disturbare i piani delle big in zona Europa – vista la partenza incoraggiante e l’ottavo posto in classifica a -6 dal quarto posto – si potrà tesserare immediatamente solo uno dei tre brasiliani nel mirino e tutti gli indizi portano all’attaccante Matheus Martins, classe 2003 in uscita dal Fluminense con il quale Gino Pozzo ha già imbastito un accordo che, si dice, lo porterà a sborsare ben 9 milioni di euro promettendo al club venditore anche il 10 per cento della futura cessione. Martins è sulla carta il nuovo Gerard Deulofeu, il giocatore dal quale dovrà cercare di “rubare” i segreti nei prossimi sei mesi, sostituendolo quando ci sarà la necessità di rinunciare al numero 10 che così a fine stagione potrebbe essere venduto con l’erede già in casa. Una mossa da Udinese.

Un’altra mossa da Udinese sarebbe quella legata all’altro obiettivo brasiliano di Gino Pozzo, il difensore 19enne del San Paolo Lucas Beraldo, mancino, il possibile sostituto di Bram Nuytinck che, in scadenza di contratto, potrebbe partire anche subito, visto che, dopo Spezia e Monza, ora la Salernitana del ds Morgan De Sanctis ha messo nel mirino l’olandese. A sinistra finora Sottil ha utilizzato Nehuen Perez ed Enzo Ebosse, visto che l’argentino ha poi turato la falla nel momento dell’infortunio di Rodrigo Becao. Stando a queste indicazioni, è chiaro che all’Udinese potrebbe servire un altro difensore centrale in rosa, i vari Axel Guessand e James Abankwah, classe 2004, sembrano ancora troppo acerbi, seppur di belle speranze (più il primo del secondo, stando alle voci di corridoio), ma Beraldo è extracomunitario e, a meno che, con il cognome che si ritrova, non spunti un passaporto italiano in grado di permettere un tesseramento immediato, sarà preso per il prossimo campionato.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per l’ultimo brasiliano sul taccuino degli uomini di mercato bianconeri, un giocatore decisamente più pronto:il 27enne Matheus Reis reduce da un’inizo stagione in Champions con lo Sporting Lisbona. Non a caso anche lui mancino di piede e al centro di diverse voci che lo danno pronto allo sbarco in Italia, visto che viene seguito, oltre che dall’Udinese, anche da Napoli, Atalanta e Torino. Insomma, la concorrenza non manca e pure lui ha uno status da extracomunitario che limita il raggio di azione bianconero.