Mossa a sorpresa di Gino Pozzo: Martins subito girato al Watford

Gino Pozzo ha ceduto Matheus Martins al Watford senza neppure passare per il via. Per l’Udinese, traducendo dal gioco del Monopoli che ci accingiamo a rispolverare per le feste. Ieri il talento classe 2003 del Fluminense era già allo stadio di Vicarage Road per assistere allo scialbo 0-0 tra la sua futura squadra e l’Hull City, un risultato che conferma le difficoltà degli Hornets nella risalita in Premier League, testimoniata dal quinto posto dopo 22 giornate: le prime due Burnley e Sheffield (promozione diretta) stanno mettendo in scena la fuga, la speranza sono i play-off (dalla terza alla sesta) per l’ultimo pass.



Una spiegazione che puntella le sensazioni: lo stratega di Watford e Udinese sta cercando di inserire delle pedine per aiutare il club inglese nella risalita. Martins perciò è partito alla volta dell’Europa già sapendo che non avrebbe toccato il Friuli, come testimonia la “storia” postata su Instagram che riporta il candido messaggio della propria compagna: «Vai che l’Inghilterra ti aspetta».



Non lo aspetta più invece, il tecnico bianconero Andrea Sottil che teoricamente avrebbe bisogno di un alter ego di Gerard Deulofeu, per il quale evidentemente l’Udinese non sembra troppo preoccupata dall’infortunio al ginocchio patito a Napoli, nell’ultima giornata disputata prima del Mondiale, e per il quale il catalano sta ancora recuperando. Secondo Pozzo, quindi, Martins avrà più spazio nella serie B d’oltremanica, anche perché rischia di esplodergli tra le mani il caso Ismaila Sarr, il nazionale senegalese reduce dal torneo nel Qatar. «Volevo che giocasse, ma non è tornato», ha dichiarato ieri nel dopo partita il tecnico degli Hornets, l’ex ct della Croazia Slaven Bilic.



Tanto è bastato per innescare il classico “uno più uno” da parte britannica, considerando che l’asse Udinese-Watford è caldo. L’ipotesi è semplice: Sarr non vuol più giocare in B, Sarr firmerà il prolungamento e per sei mesi si trasferirà in Friuli. Detto a chiare lettere: non sarebbe male, il senegalese, un attaccante esterno di 24 anni (17 partite, 6 gol e 3 assist quest’anno in campionato) è un elemento di classe internazionale, ma la pista è tutt’altro che percorribile.



Il primo motivo è strettamente burocratico. L’Udinese ha già occupato i due posti stagionali per i tesseramenti extracomunitari, uno con il baby ghanese Raymond Anokye Asante, l’altro proprio con Martins per il quale il Fluminense ha confermato nelle scorse ore la formula che era stata svelata su queste pagine: 9 milioni in due rate (la prima di 6) per il 90 per cento dell’attaccante. Interpretando significa che il club tricolor di Rio ha diritto a un 10 per cento sulla futura rivendita. Resta uno spiraglio, fatto di “scartoffie”. Cioè non far transitare federalmente Martins attraverso l’Udinese per tenere libero un posto nel caso le cose con Sarr precipitassero. Sarr che, detto in modo più chiaro possibile, viene valutato dal Gino Pozzo 35 milioni di sterline (circa 40 in euro) ed è oggetto in queste ore delle attenzioni dell’Everton, club che avrebbe fatto un sondaggio anche per il bianconero Rodrigo Becao.



Messa giù così lo scenario non può esaltare molto chi ama l’Udinese, chi spera in una seconda parte della stagione in zona Europa per piazzare il colpo di reni a maggio. Ma evidentemente la proprietà ritiene che la rosa bianconera sia sostanzialmente già competitiva, tanto che aveva fatto già tesserare al Watford il centrocampista canadese-ivoriano Ismael Koné, 20 anni, reduce dai Mondiali, con la promessa di valutarlo la prossima estate per la serie A. E che adesso sta lavorando ancora in asse con Londra per il difensore, visto che secondo il quotidiano “Scottish Sun”, sull’onda dei successi in A dell’ex bolognese Aaron Hickey e del veronese Josh Doig, i l’Udinese sta pensando di rilevare dall’Hiberian il nazionale scozzese Ryan Porteous, difensore classe 1999, per prestarlo ancora una volta al Watford. E grazie a questa connection, stando a “The Scotsman” avrebbe la maglio sui Rangers e sulle inglesi West Bromwich, Stoke City e Millwall.