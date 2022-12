Udinese, l’amichevole con il Cremona prima del rientro in campionato

Migliorare l’approccio alla partita, collaudare la difesa titolare e rilanciare Destiny Udogie nella mediana che ritroverà Roberto Pereyra. Ecco tre degli obiettivi che oggi si è prefissa l’Udinese, di scena alle 13 a Cremona, nell’amichevole che concluderà il ciclo dei test programmati in vista della ripresa del campionato. Dalle 20.45 di mercoledì sera, infatti, al Friuli si tornerà a giocare per i tre punti contro l’Empoli e la vicinanza col primo impegno ufficiale del 2023 rende l’incrocio dello Zini una sorta di “prova generale” per entrambe le squadre che hanno deciso di affrontarsi in un orario da lunch match, un po’ insolito per un’amichevole, e a porte chiuse.

I tifosi di entrambe le squadre potranno comunque seguire la partita sul digitare terrestre e in streaming (quello di Udinese Tv per i supporters bianconeri), e c’è da scommettere che davanti al video si piazzeranno anche Mato Jajalo e Gerard Deulofeu, rimasti entrambi a Udine per motivi differenti, assieme al lungodegente Adam Masina. Il bosniaco, infatti, dovrà completare una serie di accertamenti clinici per stabilire l’entità della distorsione al ginocchio rimediata ieri in allenamento, mentre il 10 catalano lavorerà ancora a parte in vista del rientro in gruppo previsto nei prossimi giorni, in modo da mettere qualche partitella nelle gambe prima dell’auspicabile rientro con l'Empoli.

Come anticipato, infatti, lo spagnolo non si sente ancora al top dopo la leggera distorsione al ginocchio destro rimediata il 12 novembre a Napoli, e non vuole rischiare. A lui Andrea Sottil tornerà a pensare da domani, mentre oggi tutte le attenzioni del tecnico verteranno su altri obiettivi, a cominciare proprio dall’approccio alla partita, da quel primo quarto d’ra “cannato” nelle ultime due uscite contro Athletic Bilbao e Lecce, quando Marco Silvestri si rivelò decisivo.

Restando in difesa, è annunciata la linea a tre composta da Rodrigo Becao, Jaka Bijol e Nehuen Perez, che sulla carta è la difesa titolare. Il tutto, a meno che Sottil non opti per qualche esperimento, magari alternando Becao e Perez sul centro-destra, coprendosi a sinistra con Enzo Ebosse.

Il discorso porta dritti al binario mancino, là dove è atteso Destiny Udogie, finalmente al rientro dopo il problema al flessore che lo ha estromesso dalle scelte addirittura dal 30 ottobre scorso, quando fu proprio lo 0-0 di campionato a Cremona a segnare l'ultima partita giocata. Probabile che Udogie oggi cominci titolare per poi avvicendarsi all’intervallo con Festy Ebosele, bissando così quei 45 minuti che Sottil aveva dato sia a Becao che a Jean Victor Makengo, rientrati dopo molte settimane di assenza venerdì scorso col Lecce.

Attenzione poi alle scelte in mediana, perché col ritorno del “Tucu” Pereyra sulla destra, e l’indiscutibile ruolo di play affidato a Walace, ci sono ben quattro giocatori per i due posti di mezzala. Sandi Lovric e Lazar Samardzic dovrebbero cominciare dall’inizio, con Tolgay Arslan e Makengo da inserire in corso d’opera.

In attacco, in assenza di Deulofeu, Success e Beto collauderanno ancora l’intesa che è cresciuta col Lecce. Il tutto a fronte del 4-3-1-2 varato da Alvini per l’operazione salvezza della Cremonese.