Nell’agenda di Sottil al primo posto il rebus sullo squalificato Pereyra

C’è quel posto libero lasciato in mezzo al campo dal capitano a preoccupare Andrea Sottil, e a ben guardare è proprio la scelta del sostituto con cui rimpiazzare il “Tucu” Pereyra a rappresentare l'unico dubbio di formazione con cui il tecnico di Venaria Reale si trova a fare i conti da un paio di giorno, vale a dire da quando Isaac Success ha fatto rientro in gruppo, tornando quindi a disposizione per completare l’attacco assieme a Beto.

Sì, se c’è un dubbio in prospettiva Monza, Sottil lo ha proprio in mediana, là dove Pereyra non porta solo la fascia di capitano, ma soprattutto la personalità che diventa affidabilità e riferimento agli occhi dei compagni. In una parola, sono le qualità che non ha ancora dimostrato di avere il Lazar Samardzic che comincia le partite dal primo minuto, non quello che entra e spesso le “spacca”, e che stenta a evidenziare anche l’incostante Tolgay Arslan.

Eccoli svelati i due nomi con cui Sottil si sta palleggiando la patata bollente, una sorta di margherita a due petali, sempre se vogliamo escludere l’eventualità di un cambio modulo e di un improbabile esordio fin dall’avvio per il baby talento Simone Pafundi.

Tutte considerazioni che in assenza di Pereyra potrebbero anche starci, ma che Sottil sta invece analizzando attraverso le prove sul campo, là dove ha sostanzialmente ristretto il ballottaggio tra Samardzic e Arslan, proprio come ha fatto capire ieri ai due nel corso della seduta tattica. Uno di loro sostituirà il “Tucu”, fermo restando l’indiscutibile ritorno da play di Walace davanti alla difesa e la conferma di Sandi Lovric come interno destro, e non è detto che sia il gettonatissimo Samardzic, a cui il tecnico ha chiesto molto di più anche a parole, dopo Bologna.