Soltanto il Napoli vince con la Champions in testa: Milan e Inter pareggiano

Il Napoli ritrova subito l’appuntamento con i tre punti a Lecce, il Milan non riesce a rispondere a San Siro, costretta al pareggio senza reti dall’Empoli, salvata dal Var che annulla la rete a un minuto dalla fine di Giroud, viziata da un fallo di mano, mentre l’Inter a Salerno per la quarta gara di fila in campionato non vince, raggiunta al 90’ da un “gollonzo” dell’ex Candreva che nel dopo-partita confesserà sul proprio tiro: «Era un cross». Ecco i verdetti degli anticipi della 29ª giornata di serie A affrontati dalle tre squadre italiane che hanno ancora in testa la Champions, pronta a “servire” l’andata dei quarti di finale la prossima settimana (martedì Benfica-Inter, mercoledì il derby Milan-Napoli).

Capolista concreta

Non è il Napoli delle occasioni migliori quello che passa a Lecce, ma per Spalletti l’importante era centrare una delle cinque vittorie (ora quattro) che mancano per la conquista matematica dello scudetto. Partono bene i padroni di casa con una girata di Maleh su cui Meret replica d’istinto. Poi al 18’ Di Lorenzo di testa sblocca il risultato. Nella ripresa il Lecce agguanta il pari con Di Francesco abile a concludere dopo un colpo di testa di Ceesay finito sulla traversa (52’). La fortuna ci mette lo zampino nel raddoppio napoletano: su cross di Mario Rui, Gallo tocca all’indietro per il suo portiere che non blocca e la frittata e fatta (64’). Per il difensore giallorosso è il secondo autogol in tre gare dopo quello di Firenze, per i salentini il sesto ko consecutivo. Simeone, da poco subentrato a Raspadori, si ferma per un problema muscolare e chiede il cambio. Entra Politano, il Napoli gestisce e con questi tre punti può preparare al meglio il derby di Champions con il Milan.

Inter sprecona

La squadra di Inzaghi non riesce a conquistare i tre punti nemmeno a Salerno. Eppure la gara era cominciata bene per i nerazzurri che avevano sbloccato il risultato dopo 6’ con Gosens. Il torto dell’Inter è quello di sprecare l’impossibile: tra il 22’ e il 23’ falliscono l’appuntamento gol il gol Lukaku e Correa fermati da Ochoa che nel recupero si ripete sull’attaccante belga. A inizio ripresa Barella centra il palo, Lukaku la traversa. Anche la Salernitana colpisce il palo con una girata di Dia, poi al 90’ la beffa: un cross di Candreva scavalca Onana e si infila nell’angolo. «Una grande delusione, difficile spiegare questo risultato dopo aver visto la partita», le parole di Simone Inzaghi.

Diavolo sterile con l’Empoli

Il Milan rallenta in casa con l’Empoli e non riesce a dare continuità al gran colpo piazzato a Napoli lo scorso weekend. A San Siro finisce 0-0 un match non entusiasmante, in cui i rossoneri sono riusciti a creare poco, venendo fermati anche da un palo esterno centrato da Florenzi e dal Var, non solo nel finale in occasione del gol revocato a Giroud. L’incerto arbitro genovese Marcenaro (quello che a inizio stagione da esordiente fece discutere in occasione di Juventus-Salernitana) infatti si è rimangiato un rigore al 58’, richiamato dal collega Valeri dalla sala video di Lissone: niente fallo di mano di Ebuehi, come aveva decretato in un primo momento, in un duello aereo con Rebic.