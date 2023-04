Udinese, in scena al Friuli con il Monza: Sottil sarà senza il “Tucu” Pereyra

Si riparte. Altro “sparo” all’ora di pranzo, stavolta con il Monza. Se, come si era detto, la volata doveva cominciare a Bologna, l’Udinese è rimasta davvero “ammanettata” al palo del Dall’Ara, scoprendosi fragile senza tutti i suoi titolarissimi, visto che Rodrigo Becao, Nehuen Perez, Walace e Isaac Success hanno disputato dal primo minuto gran parte delle partita, quando si sono ritrovati a disposizione di Andrea Sottil. Indubbiamente un appunto che la società dovrà prendere sul taccuino della squadra che verrà, quella da comporre a giugno dopo le ultime dieci giornate del campionato in corso, la prima oggi contro il Monza.

Lo scenario

Alle spalle della Juventus che, da settima, gravata di 15 punti (il 19 di questo mese il verdetto del Con sulla penalizzazione sul “caso plusvalenze”), cerca di ricucire il divario con la zona Europa, c’è davvero un gran traffico. L’Udinese per la prima volta dopo le prime due giornate (sconfitta contro il Milan e pareggio casalingo con la Salernitana), è passata nella colonna di destra della classifica, quella riservata alle seconde dieci in graduatoria, seppur in virtù degli scontri diretti che, a campionato ancora in corso, hanno un peso tutt’altro che definitivo.

È un segnale, comunque: ben sei squadre, tra i 40 punti di Fiorentina e Bologna e i 34 del Monza, sono pronte a lottare per un ottavo posto che è platonico – solo il settimo potrebbe garantire un posto nelle prossime coppe –, ma desiderato, come si può capire dalle dichiarazioni che rimbalzano dalle sedi di tutte le protagoniste nel “gruppone”. Occhio, dunque, ai risultati della tappa pasquale. La Fiorentina aspetta lo Spezia dell’ex Leonardo Semplici (cresciuto guidando la Primavera viola) e potrebbe sfruttare le otto assenze dei liguri per preseguire la propria striscia vincente, il Bologna (ancora senza l’ariete Arnautovic) ha un compito decisamente più complicato a Bergamo, così come il Torino in casa con la Roma. Più abbordabile sulla carta l’impegno del Sassuolo a Verona, ormai a -6 dalla salvezza.

Le scelte

Udinese-Monza, la prima partita ad andare in scena oggi alle 12.30, nel quadro di una giornata che riempirà tutta la seconda parte del sabato di Pasqua, sarà l’unico scontro diretto. Sottil sarà senza il “Tucu” Pereyra, squalificato, ma recupera tutti gli altri pezzi da novanta. La difesa davanti a Silvestri perciò tornerà nell’assetto classico con Becao e Perez ai fianchi di Jaka Bijol, così come non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia d’attacco Success-Beto e sugli esterni, Ehizibue-Udogie. La casella a centrocampo, invece, potrebbe essere riempita da Lazar Samadzic, interno con Lovric accanto al “volante” Walace.