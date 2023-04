Con la testa all’Udinese e col cuore al suo presidente: la sfida più dura attende il Monza

Con la testa all’Udinese e col cuore al suo presidente, Silvio Berlusconi, in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Facile immaginarselo così il Monza di Raffaele Palladino, specie dopo le parole rilasciate ieri dal tecnico dei brianzoli. «Udine è un campo molto difficile, in cui poche squadre riescono a fare risultato, ma dobbiamo essere pronti a fare la prestazione anche per il nostro presidente a cui siamo vicini. Berlusconi non molla mai, combatte e dobbiamo farlo anche noi per lui. Dobbiamo andare in campo con questo spirito e sono sicuro che la squadra lo farà».

Resta da capire con chi il Monza affronterà i bianconeri, tema su cui Palladino ieri ha mescolato un po’ le carte in cui non rientrerà lo squalificato Caprari. «Le scelte le faccio anche in base agli avversari. Con Sensi trovi più palleggio, con Pessina più rotazioni, con Colpani la profondità. Abbiamo recuperato tutti, sia Marlon e Caldirola, ma al di là di chi gioca è importante ritrovare gli automatismi. Guai a rilassarsi. Anzi, Voglio vedere una squadra con ambizione, spirito, voglia: un conto è salvarsi al quindicesimo posto, un conto è arrivare più in alto».

Fin qui le dichiarazioni che dovrebbero tradursi in un 3-4-2-1 in cui Palldino le novità meno attese potrebbero essere rappresentate dall’inserimento di Izzo in difesa a sinistra, e soprattutto dalla scelta di Colpani e Mota Carvalho come trequartisti alle spalle di Gytkjaer e non del triestino Petagna. In mediana sono attese conferme per Ciurria e Carlos Augusto come esterni, con Pessina e Rovella interni.