L’Udinese ha trovato un triestino nell’uovo di Paqua

Con la pancia piena come dopo una grigliata di Pasquetta, infilzati come gli spiedini che poco prima avevano sistemato sulla griglia.

Così erano sembrati fino al 90’ i bianconeri finché quel triestino, che tante volte aveva fatto male all’Udinese, ha regalato un bel digestivo agli uomini di Sottil e ai tifosi già in preda a un’indigestione di rabbia. Grazie allora a Petagna – entrato in campo nervoso per essere stato escluso da Palladino, che con altri attaccanti aveva ribaltato la partita al Friuli – capace di regale quel rigore che l’Udinese aspettava da inizio campionato.

È andata bene, il Monza avrebbe meritato la vittoria perché per minuti e minuti nella ripresa aveva fatto quel che voleva d’una squadra smarrita. Poi, però, i bianconeri di Sottil, apparso invero a tratti incredulo sulla prestazione dei suoi, hanno in qualche modo reagito portando di nuovo il baricentro dalle parti di De Gregorio. Stavolta la fortuna ha premiato l’Udinese, che ora però non dovrà sottovalutare quel brutto secondo tempo.

Questione di motivazioni, come detto dopo Bologna? Scarsa esperienza? O problema tattico senza Deulofeu, che, quando stava bene, con la sola presenza condizionava gli avversari? Ci sono ancora tante partite per capirlo. Buona Pasqua. Con un Petagna nell’uovo bianconero.