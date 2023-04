Mai tante “x” come l’Udinese: la squadra di Sottil è a quota 12 pareggi

A nove turni dal termine del campionato 39 punti in classifica non sono pochi, ma se anche la società in queste ore sta riflettendo, dopo il 2-2 casalingo contro il Monza, su un ritiro prolungato in vista della prossima trasferta, a Roma, allora è chiaro che l’effetto del bicchiere mezzo vuoto sia legato a una serie di pareggi che hanno avuto il torto di banalizzare il cammino dell’Udinese in una stagione che avrebbe potuto essere sfruttata decisamente meglio, almeno per tre quarti del calendario, visto che il cambio di rotta è ancora possibile e comunque legato a tutta una serie di imprese, visto che i bianconeri devono sì incontrare ancora squadre come Cremonese, Lecce, Sampdoria e Salernitana, ma devono anche incrociare Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Juventus.

Il dato

A livello statistico quanto a “X” ottenute la squadra di Andrea Sottil non ha eguali. Finora sono 12, a fronte di 9 vittorie e 8 sconfitte che, detto per inciso, sono poche. Insomma, tutti questi pareggi sono da leggere in una chiave positiva perché hanno evitato, almeno qualche volta, di ritornare a casa senza punti?

Potrebbe essere così se si osserva che l’Inter ha perso già 10 volte, che altrettanto hanno fatto Bologna e Fiorentina (che proprio nell’ultimo mese hanno sorpassato i bianconeri) e che l’Atalanta ha già accumulato 9 sconfitte. In poche parole, non si può dire che sia negativa la capacità dell’Udinese di saper spremere almeno un punticino da trasferte come quella di Bergamo o di Roma (fronte Lazio), ma la bilancia pende in modo netto dalla parte del “piatto” della delusione.

L’analisi

Sì, perché la squadra di Sottil in fin dei conti ha pareggiato anche contro Salernitana, Lecce, Empoli, Verona e Spezia allo stadio Friuli, in pratica tutte e cinque le squadre tra le ultime sette in classifica che finora hanno giocato a Udine, dove in pratica devono ancora arrivare solo Sampdoria e Cremonese, Cremonese che ha già costretto al pari i bianconeri nella gara d’andata a casa propria, così come ha fatto anche lo Spezia. In trasferta, comunque, il rendimento contro avversarie della seconda parte della classifica è stato migliore, considerati i blitz di Marassi, a Empoli e a Vernona; devono essere disputati ancora quelli di Lecce e Salerno.

I rimpianti

Spesso viene fatto notare che il calcio non si fa con i “se”, ma trasformare per gioco e ipotesi tre “X” in altrettanti successi – chessò, con Cremonese, Verona e Spezia – avrebbe un impatto importante sulla classifica dell’Udinese così adesso sarebbe 7ª a -3 dal sesto posto dell’Atalanta. È per questo che nella stanza dei bottoni adesso si sta meditando su un ritiro anticipato?