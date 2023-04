L’Udinese non convince: tira aria di ritiro anticipato in casa bianconera

Tira aria di ritiro anticipato in casa Udinese. La prestazione con il Monza, con quel secondo tempo davvero deludente, non è andato giù al patron Gianpaolo Pozzo che, nonostante il pareggio acciuffato in extremis su rigore, in un primo momento aveva deciso di far allenare la squadra nel giorno di Pasquetta lasciando a riposo Pereyra e compagni solo a Pasqua.

Attraverso la mediazione del responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino e del dg Franco Collavino, si è poi arrivati a una soluzione che prevedeva Pasqua e Pasquetta libere con la prospettiva di cominciare il ritiro in vista della gara di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma mercoledì sera.

Rinvio

Ci si aspettava che l’ufficialità del programma settimanale venisse data ieri sera, invece tutto è stato rimandato a oggi quando la squadra si ritroverà al Friuli. Per i giocatori non si tratterà di un fulmine a ciel sereno: già sabato, nel posto partita, erano stati messi al corrente della volontà della proprietà. Nella “trattativa” con la società la squadra potrebbe ottenere di spostare l’inizio del ritiro di 24 ore, quindi a giovedì sera, difficile che il patron faccia completamente marcia indietro.

Precedente

Anche perché già la scorsa settimana, dopo il pesante 3-0 contro il Bologna, Gianpaolo Pozzo aveva intenzione di mandare la squadra in ritiro con 48 ore di anticipo, ovvero da giovedì sera. A convincerlo a soprassedere, in quella situazione, era stato il solo Marino che vede la squadra allenarsi tutti i giorni a nel modo migliore.



Motivazioni

Ecco, l’impegno. Siccome le partite sono sempre lo specchio del lavoro svolto durante la settimana è evidente che i conti non tornano. I Pozzo si aspettavano molto di più dalle ultime due partite. Le assenze di quattro titolari contro il Bologna sono state un alibi non da poco, con il Monza è inspiegabile come, dopo un buon primo tempo, la squadra sia sparita dal campo.

La sensazione è che sia una questione di motivazioni: contro le grandi l’approccio è quasi sempre giusto, come ha dimostrato il successo con il Milan, e non ci sono cali di concentrazione, con le squadre di media-bassa classifica è tutta un’altra cosa. Il particolare non è sfuggito a patron Pozzo che ha deciso di ricorrere alla soluzione del ritiro. Evidentemente è un problema di testa. A questo punto, oltre che tentare di migliorare la classifica, l’obiettivo dovrà essere anche quello di cominciare a sperimentare e lavorare per la prossima stagione.