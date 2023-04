Udinese, fai l’impresa con le grandi: i bianconeri cercano i 3 punti con la Roma

La mente va irrimediabilmente al secondo tempo da incubo proposto contro il Monza, solo parzialmente sanato da un “rigorino” concesso nel recupero e capace di portare alla causa un punto in classifica.

Gli occhi, con la Roma all’orizzonte, cercano conforto nei numeri dell’Udinese contro le avversarie di prima schiera: sorprendenti, visto che contro le prime sette della graduatoria (dove c’è pur sempre la la Juventus, anche con il fardello dei 15 punti di penalizzazione) la squadra di Andrea Sottil ha piazzato più di qualche “colpo da 3 punti”, in particolare allo stadio Friuli. Contro Milan, Inter e proprio la Roma.

IL FORTINO CON I FORTI

Non è soltanto un gioco di parole. È la verità. Se l’Udinese è stata tutto sommato deludente contro le ultime sette dell’attuale classifica, pareggiando per cinque volte contro Salernitana, Lecce, Empoli, Verona e Spezia allo stadio Friuli, sotto l’arco dei Rizzi ha saputo invece erigere un fortino quando si è trovata di fronte una “grande”, tanto che qui non ha mai perso con una delle prime sette, visto che alle tre vittorie di prestigio già citate (in ordine cronologico l’ultima è contro il Milan) bisogna aggiungere anche il pareggio con l’Atalanta, un 2-2 pirotecnico, in rimonta, arrivato ad ottobre, dopo una meravigliosa serie di successi che comprendeva quelli con Inter e Roma.

Ma anche in trasferta i bianconeri hanno saputo raccogliere qualcosa: due punti. Uno all’Olimpico con la Lazio, l’altro a Bergamo contro l’Atalanta, due 0-0 tra l’altro. Le sconfitte, invece, sono arrivate a San Siro con entrambe le milanesi, a Torino contro la Juventus e a Napoli in casa della capolista, ma in tutte e due le occasioni con un solo gol di scarto.

ADESSO ARRIVA IL DIFFICILE

Proprio così. Se il ruolino di marcia con le big racconta di 12 punti messi in tasca in dieci partite (1,2 di media, non male visto il valore delle rivali), bisogna evidenziare che il calendario proporrà a Sottil nell’ultimo mese e mezzo di campionato ben quattro incroci pericolosi, il primo domenica sera allo stadio Olimpico, di giallorosso vestito, poi nel turno del 3 maggio ci sarà la visita del Napoli (che potrebbe anche festeggiare la conquista aritmetica dello scudetto al Friuli) a cui seguiranno quelle di Lazio (21 maggio) e Juventus (4 giugno) nell’ultimo turno della stagione di serie A.