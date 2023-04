Udinese, un altro tonfo: finisce 3-0 con la Roma

Continua a scivolare in classifica l’Udinese, sorpassata dal Sassuolo, agganciata nuovamente dal Torino e con la prospettiva di vedere allontanarsi la Fiorentina oggi impegnata nel posticipo con l’Atalanta: è questo il verdetto della trasferta all’Olimpico contro una Roma che per ora è l’unica italiana a non aver pagato dazio alle coppe in termini di risultato, a differenza di Napoli, Milan, Inter e Juventus.

Senza Beto (e Arslan in panchina) bloccato in extremis dall’influenza, Sottil ha faticato a proporre una formazione in grado di preoccupare la difesa della Roma, dotata di centimetri e muscoli e che di fronte agli scatti del portoghese avrebbe fatto più fatica rispetto alla guardia montata in modo scolastico sul monocorde Isaac Success, centravanti che è in grado di rendersi utile con le sponde ma incapace di dare profondità al gioco dell’Udinese, soprattutto se “sottopunta” gira un elemento come Pereyra, bravo a svariare ma poco potente negli strappi, per caratteristiche fisiche.

Morale della favola, nonostante in avvio i bianconeri abbiano proposto dei pericoli per lo specchio della porta difeso da Rui Patricio, sfruttando un paio di punizioni calciate – senza infamia né lode – da Samardzic, si è capito che il gol difficilmente sarebbe arrivato dal piede di “Isacco” e che l’Udinese avrebbe dovuto prima di tutto difendere il proprio fortino per mettere un po’ di pressione alla squadra di Mourinho.

Un piano svolto tutto sommato con ordine, chiedendo solo una volta, su un colpo di testa di Mancini su calcio d’angolo, un intervento risolutore a Silvestri. Dopo la mezz’ora, tuttavia, la partita è diventata di colpo “sporca e cattiva”. Con Pellegrini a terra una volta sì l’altra pure nel tentativo di condizionare l’arbitro sardo Giua, imitato dal dalla cresta (piuttosto cadente) del “Gallo” Belotti. Il punto è che per togliersi la pressione di dosso l’Udinese avrebbe bisogno di qualche sgroppata degli esterni che per contro sono a tratti addirittura nefasti.

La risposta di Udogie, al culmine di una settimana travagliata, è un po’ come la temperatura di Mosca quando i termometri erano quelli dell’Unione Sovietica: non pervenuta. Ehizibue invece si infila in un tunnel e comincia a perdere palloni in modo puerile. Su uno di questi va in scena la più classica delle azioni da Var: Cristante, un punto di riferimento costante sui calci piazzati, colpisce di testa, il pallone sta per uscire sul fondo ma prma sbatte sul braccio destro di Pereyra. Il “revisore” Banti avverte il collega Giua dalla sala di Lissone e così arriva il rigore per i giallorossi, battuto da Cristante, sbagliato (pallone sul palo), ma convertito prontamente da Bove che si avventa sul rimbalzo.

La partita è praticamente segnata. Non finisce qui soltanto per modo di dire. L’Udinese finisce la frazione e comincia la ripresa con un baricentro più alto, spostato nella metà campo avversaria ma dopo dieci minuti subisce il raddoppio della Roma con la più classica delle azioni di contropiede, conclusa da Pellegrini “a rimorchio” per chiudere una volata sulla fascia sinistra.

E che non sia una serata da ricordare arriva anche il rigore sbagliato dal “Tucu” Pereyra nel momento della rabbiosa reazione bianconera, dopo un tiro di Lovric intercettato con il braccio sinistro da Mancini. Si arriva così al finale “disperato” con Ebosele, Pafundi, Nestorovski e Thauvin in campo per gli ultimi sterili assalti. Negli ultimi due mesi in trasferta l’Udinese ha segnato un gol in trasferta tra Atalanta, Empoli, Bologna e Roma e ieri ne ha presi di nuovo tre, come era successo al Dall’Ara due domeniche fa, visto che Abraham, entrato nel finale, ha chiuso il conto nel recupero.