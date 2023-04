Gaetano D’Agostino analizza l’Udinese: «Il difetto dei bianconeri? La benzina finisce presto»

«Il campionato dell’Udinese sta diventando senza arte né parte, c’è il rischio di un finale di stagione ibrido e mi dispiace molto perché la squadra vale le prime otto-nove posizioni». È un giudizio severo quello riservato da Gaetano D’Agostino all’Udinese, a cui l’ex bianconero ha imputato una serie di incongruenze tecnico-tattiche piuttosto rilevanti dopo averla vista all’opera all’Olimpico.

D’Agostino, quale giudizio sull’Udinese messa al tappeto dalla Roma?

«L’approccio non è stato sbagliato perché le due squadre giocavano in ripartenza lavorando sull’uomo contro uomo, quindi erano aperte entrambe, ma quando la Roma ha capito che l’Udinese non aveva i mezzi per metterla in difficoltà con le imbucate centrali è rimasta alta e ha vinto la partita».

L’assenza di Beto ha quindi pesato. Success prima punta l’ha convinta?

«Parliamoci chiaro, quando l’allenatore sceglie può sbagliare, ma con tutto il rispetto per Nestorovski, neanche il macedone avrebbe spostato gli equilibri, quindi senza Beto uno vale l’altro. Piuttosto, se manca l’attaccante di riferimento, si dovrebbe avere più imprevedibilità sulla trequarti, prerogativa che l’Udinese non ha più senza Deulofeu».

Sottil ha detto che non ha nulla da imputare ai suoi per come si allenano. Cosa può fare di più il tecnico?

«Vedendolo in panchina Sottil trasmette la carica, ma è evidente che qualcosa non funziona perché l’Udinese non è più la stessa soprattutto in mediana, là dove manca la voglia e la fame di raddoppiare sull’avversario. Nell’azione del secondo gol Becao deve spendere il fallo su Belotti e quella era la quinta ripartenza presa. Abbiamo quindi assistito all’Udinese che ha subito le ripartenze invece di farle, e per me questo è un grosso problema che si aggiunge ad altri».

Prego...

«Non puoi giocare di fioretto e uscire sempre dal basso se non hai i giocatori che verticalizzano o consolidano l’uscita con la giocata illuminante o la pazienza del palleggio, e qui manca il giocatore che sappia tenere palla e dare i tempi giusti. L’Udinese invece vive di proposta e accelerazione continua, ma così facendo si allunga e la benzina finisce presto, quindi per me adesso la squadra è molto motore ma poco pensiero».

A proposito di interpreti di pensiero e tecnica, Pereyra e Samardzic hanno deluso.

«Ma Samardizc va aiutato come facevo con Inler, con cui ci dividevamo i compiti. Io lavoravo nella nostra metà campo e lui si proponeva avanti. Gokhan non poteva fare tutto così come non può fare tutto Samardzic a cui gli si chiede la regia, la palla illuminante e la copertura. E il discorso vale anche per Pereyra che ho visto in tutte le parti del campo:se deve fare tutte e due le fasi in maniera costante poi lo si perde».

D’Agostino, l’ipotesi ritiro potrebbe aiutare?

«Solo se i giocatori hanno coscienza che fa bene, altrimenti appesantisce il clima. Comunque vedo che il patron è diventato più elastico. Quando andavano a parlarci io e Totò Di Natale ci ascoltava e poi decideva lui».