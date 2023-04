Media punti da salvezza: l’Udinese è niente di più

La considerazione dopo il tonfo di Roma è dettata anche da un fattore puramente statistico: l’Udinese ormai viaggia a un ritmo da semplice salvezza, niente di più. Si tratta di un appunto davvero scoraggiante se confrontato con le premesse che erano state costruite, a suon di risultati, nei primi due mesi di campionato tambureggiante prima della sosta per il Mondiale.

PARTENZA

Tra l’11 settembre (vittoria in casa del Sassuolo) e il 16 ottobre (pareggio all’Olimpico con la Lazio) i bianconeri hanno oscillato in classifica tra il quarto e il quinto posto, toccando il terzo il 3 ottobre (dopo aver espugnato Verona). Poi la flessione, già tra ottobre e novembre a livello di atteggiamento – decisamente meno “furente” rispetto alle prime uscite – e il calo dopo la lunga sosta, segnata dall’assenza di Gerard Deulofeu, prima in disparte (fino al termine del girone d’andata) e poi definitivamente out.

LEADER

Proprio l’impatto del numero 10 può essere soppesato soltanto adesso, in virtù dei risultati e della risposta di chi è stato ingaggiato per sostituirlo, l’ex campione del mondo Florian Thauvin che è arrivato a gennaio esibendo la forma di un pensionato messicano reduce da un anno e mezzo sulla spiaggia di Cancun, più che i numeri (presenze e gol) raccolti col Tigres, club che lo aveva firmato per cinque milioni di dollari a stagione, proponendogli un esilio dorato e un calcio dall’andamento lento. Le caratteristiche di Thauvin, poi, sono diverse da quelle di Deulofeu, bisogna essere sinceri senza gettare la croce adosso soltanto al francese. È più che altro un trequartista e decisamente meno “dribblomane” e tiratore di quello che avevamo visto a Marsiglia.

ESIGENZE

Serviva invece una punta vera e propria a Sottil, capace di “girare” attorno a Beto e Success che, alla fine, sono stati assemblati per rimediare all’infortunio di “Geri”, operato di nuovo al ginocchio a febbraio per stabilizzare l’articolazione. La società poi, forte della posizione in classifica, di una salvezza ormai nell’aria, ha venduto (bene) il centrocampista Makengo senza inserire un sostituto nel reparto che ora è sguarnito, anche se Pereyra è stato rimesso nella posizione di interno, concedendo il posto da titolare sulla fascia destra a Ehizibue, davvero poca cosa. Se vi diciamo che ha cominciato a fare il titolare per 90’ filati a Napoli, nell’ultima gara prima della sosta, e che da lì Udinese ha peggiorato è la pura verità.

NUMERI

Da lì nelle 4 gare della seconda parte del girone d’andata e nelle prime 11 di quello di ritorno, l’Udinese ha raccolto esattamente 15 punti, 4 più 11. Calcolando che il campionato di A si svolge lungo 38 giornate, si può dire che nell’anno solare 2023 la squadra di Sottil sta viaggiando a ritmo salvezza e niente di più, considerando che a quella quota di solito si stacca il biglietto per un’altra stagione nella massima serie. Le ultime illusioni tra il 3-1 subito a San Siro per mano dell’Inter e quello rifilato al Milan al Friuli, quando con Spezia, Atalanta, Empoli e appunto Milan, l’Udinese ha raccolto 8 punti sui 12 disponibili. Ora siamo ritornati a 1 su 9 tra Bologna, Monza e Roma. La discesa continua, la delusione monta.