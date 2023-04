Pozzo-Sottil, il futuro adesso è tutto da scrivere: la società deve ancora decidere se confermare il mister

L’Udinese balla tra presente e futuro. Il presente si chiama campionato, con ancora otto gare da giocare per cercare di invertire la brutta tendenza del girone di ritorno; il futuro si chiama programmi e scelte per la prossima stagione. A corredo c’è poi il tormentone ritiro che anche ieri ha vissuto l’ennesima giornata interlocutoria. Al momento il club non ha ufficialmente annunciato nessuna novità mentre girava voce che la proprietà avesse ordinato un ritiro a tempo indeterminato per la formazione della Primavera anche lei protagonista di una serie di risultati negativi.

REGRESSO

L’Udinese è scivolata al dodicesimo posto in classifica, il tredicesimo (occupato dal Monza) è appena un punto sotto (in realtà sono due visti gli scontri diretti a favore). E così quella che poteva essere la miglior stagione degli ultimi dieci anni rischia di scivolare nell’anonimato come tante altre facendo aumentare la rabbia tra i tifosi per un semplice motivo: questa squadra aveva dimostrato di potersi esprimere su alti livelli, era forse esagerato sognare l’Europa, ma era anche impensabile uscire dai primi dieci posti.

SOLITO FILM

Sarà forse anche per questo che il futuro dell’allenatore è ancora tutto da scrivere. All’indomani della vittoria sul Milan (roba di un mese fa non preistoria) il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino aveva dichiarato che non ci sarebbero stati problemi sulla conferma di Sottil. Eppure a un mese e mezzo dalla fine del campionato il contratto in scadenza a giugno non è stato ancora rinnovato. Era successo due anni fa con Gotti, poi riconfermato senza grande convinzione. Il film era stato proiettato anche un anno fa con Cioffi, con la differenza che poi il tecnico toscano aveva deciso di rifiutare la proposta di Pozzo accettando l’offerta del Verona, decisamente vantaggiosa sotto l’aspetto economico (biennale), molto meno sotto quello professionale. Cosa succederà stavolta? Sottil ha ancora otto partite per giocarsi la conferma o la società ha già fatto la sua scelta senza volerla comunicare? O magari è lo stesso Sottil che non è più così felice di sedersi su quella panchina come la scorsa estate?

SOCIETÁ

Dalla storia del ritiro prima imposto e poi tolto il club non ne è uscito bene. L’incidente stradale di Udogie dopo quello di Walace parla di uno spogliatoio “particolare” e non è una questione di multietnicità. Andrebbe fatta la voce grossa con il gruppo e invece ci si piega alla prima richiesta “pacifista” dello spogliatoio. Il diktat parte dall’alto, ovvero da Londra dove Gino Pozzo preferisce usare il fioretto piuttosto che la spada anche per tenere buoni rapporti con i procuratori. Questa, alla fine, risulta essere una delle tante cause per cui l’Udinese non riesce più a giocare per un posto in Europa accontentandosi di una tranquilla salvezza. Ecco perché se in questo 2023 i risultati sono stati scadenti, le responsabilità non possono essere scaricate su una sola persona. Gli sbagli sono stati di tanti, che poi a pagare sia solo l’allenatore, questa non è una novità.