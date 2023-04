Perde il controllo d’auto e finisce contro un muro: soccorsa una donna

Una donna è stata soccorsa, nel pomeriggio di domenica 23 aprile, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana a Gemona, all'altezza del ristorante Al Fungo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), ha perso il controllo della vettura che conduceva ed è finita contro un muro. Nessun altro mezzo coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna per cui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile, cosciente, per lesioni riportate agli arti superiori.

Attivati/informati per quanto di competenza i vigili del fuoco.