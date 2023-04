L’Udinese torna a vincere: battuta senza problemi la Cremonese, al Friuli finisce 3-0

Dopo tre turni di astinenza l’Udinese torna a vincere tra le mura amiche battendo senza troppi problemi la Cremonese. Al Friuli finisce 3-0 grazie alle reti di Samardzic, Nehuen Perez e Success: con questa vittoria la squadra di Sottil sale a 42 punti in classifica, mentre gli uomini di Ballardini, reduci da due vittorie consecutive, tornano a perdere restando in penultima posizione a quota 19. Pronti via e dopo pochi istanti dal fischio d’inizio i bianconeri sbloccano subito con la rete di Samardzic, che d’esterno mancino pesca l’angolino dal limite dell’area firmando l’1-0.

Samardzic, talento assoluto: teniamoci ancora quel sinistro fatato Antonio Simeoli 23 Aprile 2023 il commentoAntonio Simeoli

Gli ospiti provano a rispondere subito con Tsadjout, ma i friulani continuano a fare la partita e al 13’ vanno ad un passo dal raddoppio con Udogie, respinto praticamente sulla linea da Sernicola a Carnesecchi battuto. Il 2-0 dell’Udinese che arriva comunque al 27’, quando da una punizione dello stesso Samardzic è Nehuen Perez ad indovinare il colpo di testa che indirizza ancora di più il match. Una decina di minuti più tardi arriva addirittura il tris locale, grazie alla rete di Success che scappa a tu per tu con Carnesecchi sul lancio di Bijol, indovinando il destro che di fatto chiude la gara con largo anticipo.

La Cremonese non riesce a trovare la fiammata per provare a rimettersi in carreggiata e, nella ripresa, l’ Udinese non deve far altro che gestire il largo vantaggio. I bianconeri rischiano poco o nulla sfiorando anche il poker al 70’, quando Beto calcia dal limite trovando la parata di Carnesecchi. Il portoghese ci riprova poco più tardi ma non trova fortuna, così prima del triplice fischio il risultato non cambia più.