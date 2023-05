Udinese, la sfida è con la Samp: i tifosi invitano a disertare la curva dopo gli scontri con il Napoli

Strascichi della notte con il Napoli tricolore. In campo e fuori. Perché oggi, nel posticipo contro la Sampdoria, Andrea Sottil non potrà contare su Kingsley Ehizibue, vittima dell’ennesimo ginocchio da operare in questa stagione, mentre l’Udinese non avrà la sua Curva a spingerla come di consueto: l’invito a disertare il settore che è il cuore pulsante del tifo friulano è arrivato ieri sera firmato dai gruppi che animano la Nord.

L’APPELLO

«Dopo i fatti accaduti in Udinese-Napoli, i gruppi della Curva Nord, per la partita con la Sampdoria, hanno deciso di lasciare vuoti gli spazi solitamente occupati». Comincia così il post sulla pagina Facebook “Curva Nord Udinese 1896”, un invito allo sciopero sotto il quale nel giro di poche ore sono arrivati decine e decine di commenti, centinaia di like e condivisioni. Leggendo le reazioni il motivo è semplice: l’invasione di campo concessa ai tifosi napoletani, alcuni dei quali tutt’altro che pacifici, non è stata digerita dalla totalità dei presenti. I comportamenti di reazione, anche violenta, finiti sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine hanno portato e porteranno ai provvedimenti dettati dalla legge. Succede non solo in Italia. Provate a mettere un piede sul terreno di gioco in Inghilterra, dove ci sono anche delle celle negli stadi a disposizione della polizia. E gran parte delle risposte al post chiedevano se verranno presi in considerazione i daspo anche per chi ha invaso, soprattutto provocatoriamente. Per questo la presa di posizione degli ultras della Curva – che hanno invitato « gli spettatori che abitualmente frequentano la Nord a seguire l’esempio» – è stata approvata dal popolo bianconero dei social.

LO SCENARIO

Quanto questo inciderà sulla partita dell’udinese lo capiremo soltanto live, stasera al Friuli, dove tutte le zolle sono state sistemate, anche quelle a bordo campo, finite nel mirino dei razziatori che poi le hanno messe all’asta on-line come un autentico feticcio. Il rettangolo di gioco sarà in condizioni abbastanza buone per ospitare una partita che potrebbe consegnare punti preziosi all’Udinese alla ricerca dell’ottavo posto. Vincendo i bianconeri aggancerebbero infatti Fiorentina, Torino e Monza all’ottavo posto a quota 46, stesso obiettivo del Sassuolo ora appaiato in classifica all’Udinese, ma di scena nel derby emiliano col Bologna (altra aspirante all’ottavo posto, addirittura solitario) subito dopo il fischio finale al Friuli.

All’Udinese si chiede, dunque, di mettere il pratica la stessa determinazione messa in mostra con il Napoli – soprattutto nel primo tempo – anche contro la Samp, l’ultima della classe. Ma non bisogna pensare a una passeggiata di salute. A Sottil mancherà anche Ehizibue (stagione finita, giocherà Ebosele) e in attacco avrà ancora una volta il solo Nestorovski con Beto forse in panchina, dove potrebbe accomodarsi anche un Udogie non proprio al top, sostituito da Masina. Una decisione dell’ultima ora.