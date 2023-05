Udinese, Sottil: «In palio ancora 15 punti. Dobbiamo essere continui, questo è il nostro obiettivo»

IL TECNICO

«Abbiamo di fronte a noi 15 punti e dobbiamo essere continui. Questo è l’obiettivo che ho dato ai ragazzi, e vale per il finale di campionato e per una crescita futura». Forzando un po’ nell’interpretazione della richiesta fatta alla squadra, nella presentazione alla sfida con la Sampdoria, si potrebbe pensare che Andrea Sottil stia già ponendo le basi per il suo futuro all’Udinese, dove il tecnico sarebbe «entusiasta di un eventuale proseguimento», come ha detto dopo il Napoli.

Sono tutti messaggi che saranno vagliati a tempo debito, e che intanto devono trovare corrispondenza nel presente, a cominciare dalla partita da non sbagliare con la Samp. «È un grosso errore pensare che sarà tutto semplice – afferma il tecnico –. Noi abbiamo l’obbligo verso noi stessi, e pretendo una gara come quella vista contro il Napoli, come approccio e a livello di intensità. Dobbiamo essere più continui a livello di mentalità. Con le grandi abbiamo dimostrato grande lucidità in casa, e non abbiamo mai perso. Il vincente si comporta da vincente, è performante per tutti i minuti di ogni partita».

Chiaro il riferimento ai 14 punti strappati alle “grandi”, ma è allo sperpero con le “piccole” che l’allenatore ha voluto fare riferimento, facendo anche capire cosa deve aspettarsi l’Udinese. «La Sampdoria verrà qui e giustamente giocherà la sua partita. Sono chiaramente in una situazione molto deficitaria, ma hanno un allenatore preparato e gran motivatore».

A proposito di motivazioni, Sottil ha garantito anche su quelle dei suoi giocatori rimasti, perché l'infortunio di Ehizibue ha inferto un altro duro colpo alle possibilità di scelte e rotazioni. «Quest’anno in termini di sfortuna ne abbiamo avuto tanta purtroppo. Abbiamo cominciato con Masina, poi Deulofeu ed Ebosse. Ora è toccato a Kinglesey. Mi dispiace veramente per tutti. Ci metto anche l’infortunio di Isaac Success. Beto proviamo a recuperarlo, lo stiamo valutando ma è chiaro che averli tutti in rosa e a disposizione ci avrebbe dato più alternative e sarebbe stato bello che la squadra si giocasse questo finale di stagione tutta insieme. Bisogna stare comunque sul pezzo e sono convinto che i giocatori che fino adesso non hanno avuto tanto spazio potranno essere determinanti in questo finale. Sono tutti forti e scalpitano».

Tra loro anche Festy Ebosele, designato a sostituire sulla fascia Ehizibue: «È cresciuto tantissimo, e ci dà profondità e fasi di uno contro uno. È il futuro di questa squadra. Se dovessi sceglierlo dall’inizio sono sicuro che farà la sua partita».