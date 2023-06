Mercato Udinese, assedio Champions su Samardzic e Pereyra

I soldi della Champions e quelli che gli emiri, non solo quelli dell’Arabia Saudita, stanno riversando sul mercato potrebbero incidere non poco sulle prossime mosse dell’Udinese, in particolare su due pedine del centrocampo che il club bianconero sta allestendo per Andrea Sottil. In uscita c’è Roberto Pereyra, l’argentino che da capitano ha rassicurato l’Udinese: prenderà in considerazione anche i colori bianconeri, ai quali è profondamente affezionato, ma è chiaro che da “parametro zero” interessa molti club ad alto livello in Italia ed è finito anche sul taccuino di quelli esterni, come i turchi del Trabzonspor che gli offrono un biennale da 2,8 milioni, ma non giocheranno la Champions, tanto varrebbe restare all’Udinese, anche se qui non guadagnerebbe così tanto.

Tra i primi quattro club della serie A c’è stato un sondaggio dell’Inter, ma è la Lazio che nelle ultime ore si è fatta sentire con il procuratore Federico Pastorello. Il reparto mediano di Maurizio Sarri, infatti, potrebbe perdere un pezzo da novanta come lo spagnolo Luis Alberto, finito nel mirino dell’Al Duhail, club del Qatar al quale il presidente Claudio Lotito chiede 20 milioni di euro per liberare il suo numero 10, classe 1992, sotto contratto fino al 2025. In questo modo la Lazio liberebbe risorse per il contratto di Pereyra offrendogli un biennale.

Si tratterebbe di un affare da concludere senza passare attraverso una trattativa con Gino Pozzo che, tuttavia, potrebbe essere ugualmente contattato per preparare in casa Lazio l’addio a Sergej Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024. Nella lista dei sostituti c’è infatti anche Lazar Samardzic che tuttavia l’Udinese vorrebbe trattenere – soprattutto se Pereyra non resterà qui – per formare un centrocampo titolare composto dal serbo, Walace e Sandi Lovric. Il punto è che cominciano ad essere tante le attenzioni delle big per Samardzic, come ha recente confermato il suo procuratore, l’avvocato tedesco Karsten Rickart. Solo in Italia il numero 26 bianconero è finito nel mirino, oltre che della Lazio, di Milan e Napoli, tre quarti del contingente Champions.

I rossoneri restano interessati a Samardzic anche dopo l’addio al suo estimatore principale, l’ex direttore dell’area sportiva Paolo Maldini. Con la nuova dirigenza il Milan sembra propenso ad offrire un “pacchetto” di soldi più una contropartita e all’Udinese è sempre piaciuto Daniel Maldini, il figlio d’arte classe 2001 reduce da un anno allo Spezia.

Per far quadrare il tutto, tuttavia, bisogna arrivare a una valutazione almeno a 25 milioni più bonus, alla quale neppure il Napoli si avvicinerebbe per acquistare il sostituto di Piotr Zielinski.