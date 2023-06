L’Udinese in ritiro ancora in Austria a Bad Klenkirchheim

Manca solo il “timbro” dell’ufficialità, atteso nelle prossime ore, poi l’austriaca Bad Kleinkirchheim sarà la sede del ritiro estivo dell’Udinese, con arrivo in Carinzia e primo allenamento previsto per lunedì 17 luglio, e rientro a Udine fissato per mercoledì 2 agosto, quando i bianconeri dovrebbero salutare l’Austria disputando l’ultima delle amichevoli previste e tuttora in via di definizione.



CAMBIO SEDE

Di tutto questo si è parlato ieri tra l’Udinese e la Slfc, l’agenzia dell’ex giocatore e agente Hannes Empl che dal 2017 si occupa del ritiro dei bianconeri in terra straniera. Il summit proprio a Bad Kleinkirchheim, a 162 chilometri (un paio di ore d’auto) da Udine, dove la delegazione bianconera capitanata dal direttore generale Franco Collavino ha fatto visita al centro sportivo e all’Hotel Pragant, la struttura a quattro stelle che in passato fu più volte scelta dal compianto Maurizio Zamparini per il suo Palermo, e che adesso dovrebbe accogliere tutta la nutrita comitiva bianconera. Dovrebbe certo, perché la ricognizione di ieri avrà bisogno di conferme dai vertici bianconeri, molto esigenti sulle date e la qualità dei servizi, specie dopo quanto accadde lo scorso anno, quando il rapporto con la Slfc è stato sul punto di incrinarsi a fronte di un problema di ricettività alberghiera sorto a Sankt Veit, là dove l’Udinese era ormai di casa dopo i ritiri svolti dal 2017 al 2021. Alla fine Empl rimediò con un colpo di coda portando l’Udinese nella tirolese Lienz, soddisfando tutte le richieste bianconere.



AMICHEVOLI

È ancora presto per stabilire date e avversarie, ma è certo che nelle due settimane di permanenza in Carinzia l’Udinese giocherà più test contro alcune squadre che si troveranno in ritiro nello stesso periodo dei bianconeri. Sarà la stessa Slfc a organizzare e includere i test nel “pacchetto ospitalità”, quello in cui l’Udinese potrebbe trovare come avversari alcuni club europei quali Basilea, Panathinaikos, Cska Sofia, Legia Varsavia, Ferencvaros, Karlsruher e la seconda squadra del Bayern Monaco, tutte società che assieme a molte altre hanno scelto una delle sedi austriache proposte dalla Slfc e le stesse date dell’Udinese.



RADUNO E TEST

L’inizio della preparazione in montagna sarà preceduto dal raduno a Udine e dalla settimana di primi allenamenti al Bruseschi. Anche in questo caso sarà bene attendere l’ufficialità, ma è probabile che la società chieda a tutti i giocatori di presentarsi al raduno di sabato 8 o domenica 9 luglio, dando così il via alla prima settimana di lavoro in cui saranno i test metabolici a farla da padrone, con la raccolta dati dei gps a indicare la via della preparazione atletica da seguire per ciascun giocatore. A riguardo, è bene ricordare che la società sta valutando il cambio del responsabile della preparazione. Ignazio Cristian Bella, uno dei tre componenti dello staff che hanno seguito Andrea Sottil da Ascoli a Udine, non è infatti così sicuro di restare nello staff tecnico, assieme al match analyst Salvatore Gentile.