«Pereyra sarebbe già al Milan con Maldini. Per Bijol e Lovric c’è già la fila»

«Bijol e Lovric li vogliono tutti, che fila! E Pereyra sarebbe finito al Milan se Maldini e Massara fossero rimasti al loro posto». È con queste rivelazioni focalizzate sui bianconeri che l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha già messo l’Udinese nel mirino in previsione del suo arrivo in regione la prossima settimana. Da lunedì 19 a venerdì 23, infatti, “Calciomercato L’originale” farà tappa a Lignano Sabbiadoro con ospiti illustri e collegamenti anche dal Monte Lussari, passando per Aquileia e Marano Lagunare, portando così il tradizionale programma di Sky, dedicato alle trattative estive, nella nostra regione.

Di Marzio, in attesa di parlarne nelle dirette dal Friuli, che mercato si profila per l’Udinese?

«Dipenderà molto dagli obiettivi di una società che si distingue per programmazione e che ha appena concluso una stagione estremamente positiva piazzandosi a quindici punti da Spezia e Verona che si sono giocate lo spareggio, e davanti al Sassuolo, che ha un budget maggiore, e alla Salernitana che ha speso molto di più».

Stagione positiva anche nella valorizzazione del parco giocatori?

«Assolutamente sì, e per questo fa gola agli americani che stanno arrivando un po' ovunque, anche se mi piacerebbe che il feudo di Pozzo restasse al suo posto. Se oggi Jaka Bijol lo vogliono tutti, pure in Premier League un motivo c’è, così come se l’Udinese ha chiesto 25 milioni a Lens, Siviglia e Roma per Sandi Lovric. I due sloveni sono stati due autentici colpi e se l’Udinese accetterà queste offerte, allora si proporrà il problema di trovare dei sostituti all’altezza».

Intanto, i nomi più chiacchierati sono Samardzic e Pereyra...

«Pereyra è stato molto vicino al Milan, col suo procuratore Federico Pastorello che è stato più volte a parlarne a Milano. Se Maldini e Massara fossero rimasti il “Tucu” sarebbe stato a un passo dal Milan. Per Samardzic, invece, bisogna capire se gli conviene fare un anno in vetrina da titolare all’Udinese o avere la garanzia della titolarità alla Lazio con Sarri, dove sarebbe difficile nel caso di una permanenza di Luis Alberto e Milinkovic Savic, o al Napoli, dove Zielinski potrebbe restare».

Napoli che aveva puntato anche Beto...

«Sì, e De Laurentiis lo ha valutato 25 milioni bonus inclusi. La clausola è di 35 e l’Udinese ha pensato di inserire anche Becao nel pacchetto proposto a De Laurentiis».

Becao che invece interessa al Torino...

«Vero, e visti i precedenti affari tra Cairo e Gino Pozzo, anche in chiave Watford, ci sono i presupposti. Tuttavia, Becao potrebbe interessare anche all’Inter che adesso punta Koulibaly».

Pafundi andrà a rinnovo?

«Bella domanda. Di sicuro non deve avere frenesia, ma la sua potrebbe rivelarsi una gestione complicata».

Di Marzio, che mercato si profila in generale?

«All’insegna della sostenibilità in cui prima di comprare si punterà a vendere. Anche lo stesso Becao potrebbe interessare la Roma se partissero i vari Ibanez e altri. Speriamo che le finaliste italiane nelle coppe abbiamo fatto recuperare un po’ di fascino alla serie A».