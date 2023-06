La frase razzista di Dal Cin: «Oggi si prendono solo quelli scuri». E su Zico: «Pagato in nero con 2 valigie di dollari»

«Siamo partiti dal settore giovanile, oggi non succede più. Prendono i prefiniti, preformati, sul colore più scuro del solito». Questa frase, pronunciata da Franco Dal Cin, ex d.s. dell’Udinese, ha spinto Sky Sport ha interrompere il collegamento con lui. L’ex dirigente del club bianconero era in collegamento proprio dal nostro Friuli, da Lignano, con «Speciale Calciomercato», la trasmissione con Gianluca Di Marzio.

Dal Cin prima ha raccontato come si sono concretizzati alcuni dei suoi grandi colpi, come l’acquisto di Zico, poi ha creato momenti di imbarazzo con quelle parole. Il tema della discussione si era spostato sul calciomercato dei nostri giorni. Le squadre italiane non pescano più dai settori giovanili e sempre più spesso puntano su giocatori stranieri per far salire il livello. Proprio su questo Dal Cin si è espresso con una frase razzista: «Siamo partiti dal settore giovanile, oggi non succede più. Prendono i prefiniti, preformati, sul colore più scuro del solito».

Il commento razzista è costato a Dal Cin l'interruzione immediata dell'intervista e, nonostante gli sforzi dei conduttori, la frase si è sentita chiaramente e ha fatto subito il giro del web, scatenando commenti di grande indignazione. L'ex direttore sportivo dell'Udinese qualche momento prima aveva raccontato alcuni retroscena sul suo lavoro e in particolare sull'arrivo di Zico in Italia: «Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ora è tutto prescritto e lo possiamo dire».