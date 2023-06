Niente sponsor Dacia, la società bianconera cambia nome allo stadio: sarà Udinese Arena

Scoppia il caso stadio Friuli a Udine. Con una nota l’Udinese precisa che «a seguito della conclusione della partnership con il Gruppo Renault, a partire dal 1° luglio 2023 - e fino all'acquisizione della stessa da un nuovo partner - la denominazione commerciale dello stadio sarà Udinese Arena».

In altre parole, lo stadio dei Rizzi non si chiamerà più Dacia Arena ma non avrà nemmeno la denominazione di stadio Friuli. L’Udinese, forzando così la mano, ha deciso per la denominazione di “Udinese Arena”.

Nel novembre del 2021, le due grandi scritte blu “Dacia Arena”, che ormai dal 2016 caratterizzavano l’esterno del nuovo stadio dell’Udinese, sono state sostituite. La dicitura rimase sempre “Dacia Arena”, ma le dimensioni dei caratteri in corrispondenza delle due curve si sono più che dimezzate.

