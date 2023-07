Rissa dopo la partita Monza-Udinese, daspo a tre tifosi friulani a un anno dagli scontri

Tre tifosi friulani sono stati raggiunti da provvedimento di daspo ad un anno di distanza dai fatti loro contestati, perchè ritenuti responsabili degli scontri avvenuti al termine della partita di calcio di serie A Monza-Udinese, del 26 agosto 2022.

In quell'occasione era rimasto ferito anche un poliziotto e già altri sei tifosi erano stati identificati e denunciati. La rissa era scoppiata durante il deflusso dei tifosi dallo stadio, al termine dell'incontro.

I tre soggetti, un 23enne pordenonese, un 47enne e un 53enne udinesi, sono stati denunciati per il reato di rissa e, a completamento dell'istruttoria della Questura brianzola, raggiunti da daspo per la durata di un anno.

Un agente ferito

Nel parapiglia un poliziotto della questura di Monza era rimasto ferito in modo non grave. Ha avuto un prognosi di dieci giorni per contusioni multiple. I colleghi della Scientifica, inoltre, avevano ripreso buona parte dell’accaduto e, proprio grazie a quei video, sono state fatte le prime identificazioni di tre tifosi monzesi (due 44enni ed un 19enne) e tre bianconeri di 48, 42 e 22 anni residenti nelle province di Udine, Pordenone e Venezia.