LE MOSSE

Si tratta con la Juventus per Aké, un altro esterno: Sottil pensa al 4-4-2?

Potrebbe essere la mossa definitiva per chiudere il cerchio del 3-5-2 sulla fascia destra se non fosse per le voci che stanno rimbalzando in Friuli e che riferiscono dell’interessamento dell’Udinese per altri esterni

Pietro Oleotto