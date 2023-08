Gli abbonamenti per l’Udinese a quota 13 mila: la campagna riapre dopo la Juventus

UDINE. Quota 13mila? Superata. Curva Nord? Praticamente esaurita. Il successo della campagna abbonamenti targata Udinese è rivelato così dai numeri, cifre comunicate dal club di viale Candolini a chiusura dell’operazione “Non so stare senza te”. Chiusura parziale, s’intende: visto l’appeal della Zebretta verso il pubblico amico, infatti, la società bianconera ha scelto di riaprire, da mercoledì, la sua campagna, prolungando la propria offerta fino al 31 agosto. Una quindicina, dunque, i giorni a disposizione per tornare ai livelli di affiliazione pre-Covid, con i 13.800 abbonati toccati nel torneo 2019-’20. «Siamo felicissimi del grande entusiasmo e della carica della nostra gente – a parlare il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino, già portavoce della campagna in sede di presentazione –. La passione dei tifosi è contagiosa e fa respirare un clima eccezionale che è una ventata d’energia fantastica per la squadra in vista dell’inizio del campionato».

Via previsto domenica, contro la Juve: per l’occasione, allora, sarà già valente il sostegno garantito alla banda Sottil sugli spalti, in barba alla solita ondata di supporter attesi al fianco della Vecchia signora. Più di 13mila i fedelissimi che spingeranno l’Udinese alla prima vittoria: il dato, rispetto all’annata precedente, fa registrare una crescita di presenze sotto l’arco dei Rizzi.

Nella stagione 2022-’23 la quota abbonati si fermò a 12.256: «Questo aumento ci gratifica e responsabilizza al tempo stesso: va, infatti, nel solco di una politica di attenzione capillare al nostro tifoso, vecchio e nuovo abbonato». Di ogni età, con un focus particolare rivolto alla linea verde: in questa direzione le tariffe speciali dedicate a bambini Under 10, studenti universitari e sportivi della regione.

Forte, quindi, la risonanza dell’iniziativa “G-UD Vibes”, il summer tour bianconero che, nelle scorse settimane, ha fatto tappa nei principali luoghi di richiamo giovanili regalando ai partecipanti vantaggi esclusivi legati alla campagna abbonamenti.

Vantaggioso, più in generale, l’intero bouquet di offerte proposte dal club, apprezzato, in primis, per convenienza: non a caso risultano già esauriti, anche da parecchio, gli abbonamenti in tariffa Family, tessere garanti l’accesso a 16 partite interne a soli 90 euro per ciascun membro di un nucleo familiare bianconero.

Continua perciò Collavino: «Si conferma il trend positivo dell’ultima annata da record, da quando abbiamo costruito il nuovo impianto, per presenze allo stadio con oltre 21mila spettatori di media. È la conferma che attenzione al tifoso e uno stadio magnifico come il nostro sono ingredienti decisivi per generare entusiasmo e spingere i nostri ragazzi». Da qui la decisione di prolungare la campagna.

Si inseguono, dicevamo, i numeri dell’era pre-Covid: rilevanti, in tal senso, anche i 12.926 abbonati della stagione 2018-’19. La ripartenza del 2021-’22, con 8.079 abbonati. E adesso? L’attuale quota è chiamata a crescere. Da mercoledì, fino a venerdì, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento soltanto presso l’Udinese point della Curva Nord, aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sabato e domenica attività interrotta vista la concomitanza con Udinese-Juventus. Da lunedì prossimo campagna di nuovo aperta ma presso i botteghini esterni allo stadio Friuli. Gli orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato 26 dalle 9 alle 13; domenica 27 chiuso.

Ad esclusione della tariffa Family, tutte le altre tipologie di abbonamento saranno ancora accessibili.