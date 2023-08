Masina rischia lo stop per oltre due mesi: in alternativa c’è l’offerta per Estéve

Correre ai ripari tornando subito sul mercato con la priorità di arginare la falla apertasi improvvisamente sul centro sinistra della difesa, là dove Adam Masina potrebbe saltare i prossimi due-tre mesi di campionato, e dove potrebbe essere sostituito dal 21enne Maxime Estève del Montpellier, per il quale la società bianconera sta accelerando le trattative. Ecco l’ordine di scuderia arrivato a Udine via Londra, una volta che Gino Pozzo ha preso atto dei lunghi tempi di recupero prospettati al centrale marocchino classe ’94, alle prese con un delicato infortunio al piede sinistro rimediato in allenamento, in prossimità del debutto in campionato con la Juventus. I primi aggiornamenti d'inizio settimana avevano prospettato a Masina solo un paio di settimane di stop, con Salernitana e Frosinone da saltare a piè pari per puntare al rientro dopo la prima sosta delle nazionali, il 17 settembre a Cagliari.

La prospettiva, invece, è cambiata di colpo in seguito ai nuovi accertamenti che hanno evidenziato un problema a un legamento del piede, sotto la pianta. Al momento sembra scongiurato l’intervento chirurgico, ma gli esami consigliano prudenza, riposo e terapie specifiche, prospettando tempi lunghi che potrebbero arrivare anche ai 90 giorni. Troppi, decisamente troppi per le attuali esigenze di un Andrea Sottil che per il secondo anno consecutivo si ritrova con la stessa “tegola”, visto che il 31 agosto 2022 Masina si ruppe il legamento crociato anteriore destro contro la Fiorentina, rientrando poi il 18 febbraio a Milano con l’Inter per dare il cambio a quell’Enzo Ebosse che proprio in quella partita si ruppe il crociato (il rientro è vicino), e che nel frattempo non aveva dato garanzie da centrale difensivo di sinistra. Per questo motivo Sottil aveva preferito Nehuen Perez da quella parte, coperto a destra da Rodrigo Becao.

Adesso però tutto è cambiato, perché con la partenza del brasiliano al Fenerbahçe si è scelto di affidare l’ufficio di destra a Perez, puntando sul rilancio di Masina a sinistra, facendogli crescere alle spalle Axel Guessand, il 18enne visto con la Juventus all'ultima di campionato. Sempre con la Juve, ma domenica scorsa, Sottil ha invece piazzato l’ex Watford Christian Kabasele al posto di Masina, scoprendo l’inadeguatezza del 32enne belga che ha sofferto non poco giocando sul piede debole.

Eccoli qui tutti i motivi che hanno portato l’Udinese sul mercato, con una prima offerta da 5 milioni più bonus già fatta – e sembra rifiutata – al Montpellier per Estève, rimasto in panchina a Lione domenica. Eppure il 21enne è stato titolare nelle ultime due stagioni in Ligue 1 (47 presenze), attirando le attenzioni del Milan e del Bruges, con un contratto in scadenza nel 2025.

Mancino puro, abile nella costruzione dal basso, Estève è sempre più l’obiettivo dell’Udinese dopo l’addio a Rayyan Baniya, il turco di passaporto italiano (ex Bologna e Verona) appena passato dal Karagumruk al Trabzonspor per 2,05 milioni, volendo restare nella Superlig. Ma in questo caso non è stata una questione di prezzo, piuttosto di piede, visto che Baniya usa il destro. Dovesse essere questa la pregiudiziale, decadrebbe anche l’interesse bianconero per il classe 2002 Saba Sazonov, nazionale georgiano, nato in Russia, della Dinamo Mosca.