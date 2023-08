Ultima settimana di mercato, l’Udinese si copre col Tucu e Mayoral

Mettetevi al riparo. La sirena dell’allarme l’ha fatta scattare il dt Federico Balzaretti con quella frase ricca di significati e di ansia, anche per Andrea Sottil: «Abbiamo l’obbligo di farci trovare preparati con sostituti all’altezza». Sostituti nel caso dovessero uscire le due pedine che hanno ancora mercato in casa Udinese, Beto e Lazar Samardzic. D’altra parte Gino Pozzo l’ha spiegato a chiare lettere anche ai propri collaboratori nelle ultime riunioni in vista del rettilineo finale: si vende a fronte di un’offerta ritenuta congrua e se ci saranno dei sostituti all’altezza da portare in Friuli.



A livello di cifre non è un mistero che per il centravanti portoghese l’Udinese avrebbe voluto incassare 35 milioni di euro (era la cifra di una clausola rescissoria ora scaduta) e che ora si accontenterebbe di una trentina, più o meno la stessa somma che tra prestiti, riscatti, bonus e la recompra di Giovanni Fabbian l’Inter avrebbe portato nelle casse societarie in cambio di Samardzic nel famoso affare saltato per le richieste di “papà Mladen” dopo gli accordi presi dall’avvocata Rafaela Pimenta, l’intermediario che aveva tessuto la tela con i nerazzurri.



Tutte “trame” che fanno parte del passato. Samardzic si sta allenando agli ordini di Sottil in vista della Salernitana, ma prima del Frosinone potrebbe ancora cambiare maglia, visto che il mercato chiuderà tra una settimana esatta, il prossimo venerdì. A lui sta infatti ripensando il Napoli, beffato dai petrodollari arabi nella corsa allo spagnolo Gabri Veiga e che ora rivede Samardzic come un obiettivo. Fonti vicine al club azzurro interpretano così lo stop alla cessione del 23enne Gianluca Gaetano, cercato da Empoli e Frosinone. Potrebbe essere lui la contropartita tecnica da proprorre come era stato per l’Inter con Fabbian. Ma l’Udinese nelle ultime ore avrebbe ricontattato anche lo svincolato Roberto Pereyra che infatti non ha ancora dato una risposta alla Samp. Sta prendendo tempo. Fino a quando?



E un simile interrogativo potrebbe valere anche per Borja Mayoral, lo spagnolo di scuola Real Madrid, ex Roma, ora al Getafe. 26 anni, piace anche al Cagliari che però, viste le difficoltà, pare essersi orientato ora verso Andrea Petagna, in uscita dal Monza. Costa una decina di milioni, Mayoral, una parte dei soldi che entrerebbero per Beto, per il quale si dice si stia muovendo l’Everton che ha offerto, però, solo 26 milioni in euro, troppo pochi, ma il bianconero piace anche al Fulham guidato dal connazionale Marco Silva che pare aver scartato lo juventino Moise Kean per sostituire Aleksandar Mitrovic ceduto ai nababbi dell’Al-Hilal. —

